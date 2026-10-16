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Yarın deniz yoluyla seyahat edecekler dikkat! BUDO 12 seferini iptal etti

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapılması planlanan 12 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Mudanya, Kabataş ve Armutlu hatlarında fırtına engeline takılan iptal edilen seferlerin tam listesi açıklandı.

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Yarın deniz yoluyla seyahat edecekler dikkat! BUDO 12 seferini iptal etti

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Bölgesi'nde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan 12 deniz seferinin iptal edildiğini duyurdu. Mudanya, Kabataş ve Armutlu hatlarındaki karşılıklı seferler fırtına engeline takıldı.

Marmara'yı etkisi altına alan olumsuz hava şartları ve fırtına deniz ulaşımında aksamalara yol açmaya devam ediyor. BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan son dakika duyurusuna göre, yarın gün boyunca icra edilmesi planlanan 12 ayrı deniz otobüsü seferi hava muhalefeti sebebiyle programdan çıkarıldı.

12 sefer iptal edildi. (Foto: AA)12 sefer iptal edildi. (Foto: AA)

İŞTE İPTAL EDİLEN 12 BUDO SEFERİ VE SAATLERİ

Yolcuların mağduriyet yaşamaması adına duyurulan iptal programı şu şekilde:

  • 08.00: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
  • 08.00: İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
  • 09.30: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
  • 09.30: Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
  • 10.00: Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
  • 11.30: İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
  • 11.30: İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
  • 13.00: Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
  • 16.00: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
  • 16.30: İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
  • 19.00: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
  • 19.30: İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının seyrine göre ek sefer iptallerinin veya saat değişikliklerinin yaşanabileceğini belirterek seyahat edecek vatandaşların güncel duyuruları takip etmelerini hatırlattı.

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