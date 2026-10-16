Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Bölgesi'nde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan 12 deniz seferinin iptal edildiğini duyurdu. Mudanya, Kabataş ve Armutlu hatlarındaki karşılıklı seferler fırtına engeline takıldı.

Marmara'yı etkisi altına alan olumsuz hava şartları ve fırtına deniz ulaşımında aksamalara yol açmaya devam ediyor. BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan son dakika duyurusuna göre, yarın gün boyunca icra edilmesi planlanan 12 ayrı deniz otobüsü seferi hava muhalefeti sebebiyle programdan çıkarıldı.