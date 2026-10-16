Şanlıurfa'da salça imalathanesine zabıta baskını: Küflü bozuk ne ararsan var!
Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği gıda denetiminde; çürümüş domatesler, küflenmiş salçalar ve hijyenik olmayan biberler tespit edildi. Halk sağlığıyla oynayan işletmeye ceza kesilirken, ürünler imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.
Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinin düzenlediği denetimlerde; çürümüş domatesler, küflenmiş salçalar ve hijyenik olmayan koşullarda bekletilen tonlarca biber ele geçirildi. Halk sağlığını tehlikeye atan ürünler imha edilmek üzere muhafaza altına alınırken işletmeye cezai işlem uygulandı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentsel gıda güvenliği ve tüketicinin korunması kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Şanlıurfa Ticaret Merkezi (ŞUTİM) karşısında pul biber ve domates salçası üretimi gerçekleştiren bir imalathaneye baskın düzenleyen ekipler, insan sağlığını hiçe sayan manzarayla karşılaştı.
KÜFLENMİŞ SALÇALAR VE KÖTÜ KOKAN DOMATESLER ELE GEÇİRİLDİ
Baskın yapılan adreste incelemelerde bulunan zabıta ekipleri:
- Salça yapımında kullanılmak üzere depolanmış yüzlerce kilogram çürümüş ve bozulmuş domates,
- Küflenmiş ve etrafa ağır koku yayan kullanıma uygun olmayan domates salçaları,
- Pul biber imalatına sokulmak üzere hijyenden uzak şartlarda tutulan biber depoları tespit etti.
Ekipler, doğrudan vatandaşın sofrasına ulaşma riski bulunan sağlığa zararlı ürünlere el koyarak imha alanına sevk etti. Halk sağlığını hiçe sayan işletme sahibi hakkında ise yürürlükteki mevzuat uyarınca idari para cezası uygulandı ve adli/idari süreç başlatıldı.