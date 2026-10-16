Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinin düzenlediği denetimlerde; çürümüş domatesler, küflenmiş salçalar ve hijyenik olmayan koşullarda bekletilen tonlarca biber ele geçirildi. Halk sağlığını tehlikeye atan ürünler imha edilmek üzere muhafaza altına alınırken işletmeye cezai işlem uygulandı.