Bolu'da sosyal medyada silahlı paylaşım yapan 21 kişiye operasyon: Evden cephanelik çıktı
Bolu'da sosyal medya üzerinden silahlı paylaşımlar yaparak suça ve yeni nesil suç örgütlerine özendirici içerikler yayımlayan 21 şüpheli, KOM ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda tabancalar, av tüfekleri ve fişekler ele geçirildi.
Bolu'da sosyal medya platformları üzerinden silahlı, suç içerikli ve yeni nesil suç örgütlerine özendirici paylaşımlar yaptığı tespit edilen 21 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde suçun önlenmesi ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik dijital ve saha takibi gerçekleştirdi. Sosyal medyada silahlı görsel paylaşımlar yaparak vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, gençleri suça ve organize yapılara özendiren hesaplar tek tek tespit edildi.
21 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN: CEPHANELİK ÇIKTI
Ekiplerce kimlikleri ve ikametleri belirlenen 21 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, adreslerde yapılan aramalarda adeta cephanelik ele geçirildi:
- 6 adet ses ve gaz fişeği atabilen tabanca (kuru sıkı) ve 5 adet şarjör,
- 336 adet farklı ebatlarda tabanca fişeği,
- 4 adet av tüfeği ve 144 adet av tüfeği kartuşu,
- 2 adet kesici alet.
Emniyete götürülen şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.