Bolu'da sosyal medya platformları üzerinden silahlı, suç içerikli ve yeni nesil suç örgütlerine özendirici paylaşımlar yaptığı tespit edilen 21 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde suçun önlenmesi ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik dijital ve saha takibi gerçekleştirdi. Sosyal medyada silahlı görsel paylaşımlar yaparak vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, gençleri suça ve organize yapılara özendiren hesaplar tek tek tespit edildi.