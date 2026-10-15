Nevşehir’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: Sürücü araçta sıkışarak hayatını kaybetti
Nevşehir’de Avanos-Göreme yolunda kontrolden çıkan otomobil, bankete düştükten sonra yeniden yola çıkarak takla attı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Nevşehir'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kaza, Avanos-Göreme yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 EA 639 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Kaptan (80), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bankete düşen otomobil, yeniden yola çıkarak takla attıktan sonra durabildi.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Ali Kaptan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
CANSIZ BEDENİ ARAÇTAN ÇIKARILDI
Araçta sıkışan Kaptan'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.