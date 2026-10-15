Kaza, Avanos-Göreme yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 EA 639 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Kaptan (80), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bankete düşen otomobil, yeniden yola çıkarak takla attıktan sonra durabildi.

Sürücü hayatını kaybetti (Foto: İHA)

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Ali Kaptan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.