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Nevşehir’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: Sürücü araçta sıkışarak hayatını kaybetti

Nevşehir’de Avanos-Göreme yolunda kontrolden çıkan otomobil, bankete düştükten sonra yeniden yola çıkarak takla attı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Nevşehir’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: Sürücü araçta sıkışarak hayatını kaybetti

Nevşehir'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, Avanos-Göreme yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 EA 639 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Kaptan (80), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bankete düşen otomobil, yeniden yola çıkarak takla attıktan sonra durabildi.

Sürücü hayatını kaybetti (Foto: İHA)Sürücü hayatını kaybetti (Foto: İHA)

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Ali Kaptan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı (Foto: İHA)Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı (Foto: İHA)

CANSIZ BEDENİ ARAÇTAN ÇIKARILDI

Araçta sıkışan Kaptan'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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