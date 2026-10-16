Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan kayak merkezi Kartalkaya'da kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kayak merkezinde yağmur kara dönüştü. Kartalkaya'da etkili olan kar yağışının ardından pistler beyaz örtüyle kaplandı. Kayak merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 3 santime ulaştı.

Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya ve Yedigöller Milli Parkı güzergahında mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu.

Kartalkaya'da kar yağışı etkili oldu. (Foto: DHA)

Bolu'nun gözde turizm merkezlerinden biri olan Yedigöller Milli Parkı yolu üzerindeki yüksek kesimlerde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan karla birlikte yol kenarındaki yeşil alanlar ve araçların üzeri beyaza büründü.

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI YOLUNDA MEVSİMİN İLK KAR SÜRPRİZİ

Doğal güzellikleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Yedigöller Milli Parkı güzergahında mevsimin ilk kar sürprizi yaşandı. Sabahın erken saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde yağış yerini kara bıraktı.