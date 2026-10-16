Bolu'nun zirvelerine ilk kar düştü: Köroğlu Dağları ve Yedigöller Yolu beyaz örtüyle kaplandı
Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan mevsimin ilk kar yağışı Kartalkaya Kayak Merkezi ile Yedigöller Milli Parkı güzergahını beyaz örtüyle kapladı. Hava sıcaklığının düşmesiyle Kartalkaya'da kar kalınlığı 3 santimetreye ulaşırken, ekim ayında gelen erken kış manzarası Yedigöller yolundaki ziyaretçilere sürpriz yaşattı.
Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya ve Yedigöller Milli Parkı güzergahında mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu.
KARTALKAYA'DA KAR KALINLIĞI 3 SANTİME ULAŞTI
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan kayak merkezi Kartalkaya'da kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kayak merkezinde yağmur kara dönüştü. Kartalkaya'da etkili olan kar yağışının ardından pistler beyaz örtüyle kaplandı. Kayak merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 3 santime ulaştı.
Bolu'nun gözde turizm merkezlerinden biri olan Yedigöller Milli Parkı yolu üzerindeki yüksek kesimlerde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan karla birlikte yol kenarındaki yeşil alanlar ve araçların üzeri beyaza büründü.
YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI YOLUNDA MEVSİMİN İLK KAR SÜRPRİZİ
Doğal güzellikleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Yedigöller Milli Parkı güzergahında mevsimin ilk kar sürprizi yaşandı. Sabahın erken saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde yağış yerini kara bıraktı.
Yedigöller yolunun zirve noktalarında etkisini artıran lapa lapa kar yağışı, kısa sürede çevreyi kapladı. Yeşilin tonlarıyla kaplı ormanlık alanlar ve park halindeki araçların üzeri beyaz örtüyle kaplanırken, ekim ayında gelen erken kış manzarası ziyaretçilere sürpriz oldu.