Edirne'de bot alabora oldu: Kaybolan iki çocuğu arama çalışmaları ikinci gününde
Edirne’de Meriç Nehri’nden yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan Irak uyruklu ailenin botunun alabora olması sonucu suya düşen 2 çocuk kayboldu. Anne, baba ve 1 çocuk kurtarılırken, hastaneye kaldırılan 1 çocuk hayatını kaybetti; kayıp 2 çocuğu arama çalışmaları ikinci gününde dalgıç ekiplerinin desteğiyle sürüyor.
Edirne'de Meriç Nehri'nden yasa dışı olarak Yunanistan'a geçmek isteyen Irak uyruklu ailenin botunun alabora olması sonucu kaybolan 2 çocuk için arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara İzmir ve Tekirdağ'dan gelen jandarma su altı arama ve kurtarma görevlileri ile dalgıç polisler de katıldı.
Irak uyruklu 5 kişilik aile, Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek için Edirne'ye geldi. Çift ile 3 çocuğu, botla Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkisinden Meriç Nehri'ne açıldı. Bir süre sonra bot alabora oldu.
MERİÇ NEHRİ'NDE KAYBOLAN 2 ÇOCUĞU ARAMA ÇALIŞMALARI İKİNCİ GÜNÜNDE
Suya düşen anne, baba ve bir çocuk, nehirdeki adacığa çıktı. 2 çocuk ise akıntıya kapılıp kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Iraklı çift ile 12 yaşındaki kızları kıyıya çıkarıldı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.
ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Kayıp 2 çocuk için ise nehirde arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. AFAD ekipleri dün nehirde botla, jandarma ekipleri de kıyıdan çalışma yaptı. Gün boyu süren çalışmalardan sonuç alınamadı.
Bugün yeniden başlayan arama ve kurtarma çalışmalarına İzmir İl Jandarma Komutanlığı'ndan gelen 6 kişilik Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi ile Tekirdağ'dan dalgıç polisler destek verdi. Ekipler, nehre inerek özel ekipmanlarla arama yapıyor. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.