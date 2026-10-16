Edirne'de Meriç Nehri'nden yasa dışı olarak Yunanistan'a geçmek isteyen Irak uyruklu ailenin botunun alabora olması sonucu kaybolan 2 çocuk için arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara İzmir ve Tekirdağ'dan gelen jandarma su altı arama ve kurtarma görevlileri ile dalgıç polisler de katıldı.

Irak uyruklu 5 kişilik aile, Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmek için Edirne'ye geldi. Çift ile 3 çocuğu, botla Bosnaköy yakınlarındaki NATO Köprüsü mevkisinden Meriç Nehri'ne açıldı. Bir süre sonra bot alabora oldu.