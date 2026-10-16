Olay, Süleymaniye Mahallesi Ekin Sokak'taki bir evde meydana geldi. Alper A.'ya annesi tarafından yemek yedirilirken nefes borusuna tavuk eti kaçtı. Nefes alamayan bebek, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Doktorların müdahalesi (Foto: DHA)

SEDYE ÜZERİNDE KALP MASAJI

Kalbi duran bebeğe doktorlar tarafından sedye üzerinde müdahale edildi.

Alper bebeğe kalp masajı

Acil Müdahale Odası'na götürüldüğü sırada bir doktor bebeğe kalp masajı yaparken, diğer doktor da sedyenin üzerine çıkıp oksijen desteğiyle bebeğin nefes almasını sağlamaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.