Bursa'da nefes borusuna tavuk eti kaçan bebeğe kalp masajı: Doktorların sedye üzerindeki müdahalesi kamerada
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yemek yedirildiği sırada nefes borusuna tavuk eti kaçan 1 yaşındaki Alper bebeğin kalbi durdu. Hastaneye kaldırılan bebeğe doktorlar, sedye üzerinde kalp masajı ve oksijen desteğiyle müdahale etti. Doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen bebeğin kurtarılma anları kameraya yansıdı. Alper A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde nefes borusuna tavuk eti kaçıp kalbi duran Alper A. (1) doktorların sedye üzerindeki müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, Süleymaniye Mahallesi Ekin Sokak'taki bir evde meydana geldi. Alper A.'ya annesi tarafından yemek yedirilirken nefes borusuna tavuk eti kaçtı. Nefes alamayan bebek, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
SEDYE ÜZERİNDE KALP MASAJI
Kalbi duran bebeğe doktorlar tarafından sedye üzerinde müdahale edildi.
Acil Müdahale Odası'na götürüldüğü sırada bir doktor bebeğe kalp masajı yaparken, diğer doktor da sedyenin üzerine çıkıp oksijen desteğiyle bebeğin nefes almasını sağlamaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.
Doktorların müdahalesiyle kalbi çalışan ve yeniden nefes almaya başlayan bebek, ambulansla sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.
Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.