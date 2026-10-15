Ajanların ve jandarma ekiplerinin hızlı takibi sonucu kaçan şüpheli K.Ç., kısa süre içinde ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.Acı haberi alarak olay yerine gelen Vurucu'nun yakınları gözyaşlarına boğularak sinir krizleri geçirdi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma incelemelerinin ardından talihsiz imamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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