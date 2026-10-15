Tosya'da cami imamına odunlu pusu: Olay yerinde hayatını kaybetti!
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ormanlık alanda ağaç kesimi yapan köy camisi imamı İrfan Vurucu, husumetli olduğu K.Ç.'nin arkadan odunla saldırması sonucu yaşamını yitirdi. Kaçan şüpheli ormanlık alanda yakalandı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kan donduran bir cinayet meydana geldi. Ormanlık alanda ağaç kesimi yaptığı sırada husumetli olduğu şahsın odunlu saldırısına uğrayan cami imam hatibi İrfan Vurucu (40), başına aldığı ağır darbeyle olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli K.Ç., jandarma ekiplerince ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Tosya ilçesine bağlı Yağcılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yağcılar Köyü Cami İmam Hatibi İrfan Vurucu, ormanlık alandaki ağaç kesim noktasında çalıştığı esnada, aralarında daha önceden husumet bulunan K.Ç.'nin hain saldırısına uğradı. Vurucu'nun arkasından yaklaşan K.Ç., elindeki odunla cami imamının kafasına vurdu.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır darbe alan 40 yaşındaki İrfan Vurucu kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan K.Ç. ise hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde İrfan Vurucu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ajanların ve jandarma ekiplerinin hızlı takibi sonucu kaçan şüpheli K.Ç., kısa süre içinde ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.Acı haberi alarak olay yerine gelen Vurucu'nun yakınları gözyaşlarına boğularak sinir krizleri geçirdi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma incelemelerinin ardından talihsiz imamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.