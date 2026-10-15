Sağanak sonrası kuyuda biriken suyu boşaltmak istedi! Beykoz’da işçi hayatını kaybetti
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, Beykoz’da bir okul inşaatında faciaya neden oldu. İnşaat alanındaki kuyuda biriken suyu tahliye etmek isterken kuyuya düşen işçi Faik Ş., ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşçinin kuyudan çıkarıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Beykoz'da bir okul inşaatında suyu tahliye etmek isterken kuyuya düşerek hayatını kaybeden inşaat işçisinin ekipler tarafından kuyudan çıkarıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Beykoz Paşamandıra Mahallesi Değirmendere Caddesi üzerinde bulunan bir okul inşaatında meydana geldi.
İddiaya göre, İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından inşaat alanındaki kuyuda biriken suyu tahliye etmek isteyen inşaat işçisi Faik Ş., kuyuya indiği sırada düştü.Kuyuya düşen işçiyi kurtarma anı
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, arama kurtarma, polis, sağlık ve UMKE sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kuyudan çıkarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen işçi hayatını kaybetti.
Öte yandan, inşaat işçisinin ekipler tarafından kuyudan çıkarma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ekiplerin işçiyi kuyudan çıkarmak için çalışma yürüttüğü ve işçinin bulunduğu yerden çıkarıldığı anlar yer aldı.