İSKİ İstanbul barajları doluluk oranları: Sağanak yağış barajları nasıl etkiledi?
İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından gözler barajlara çevrildi. İSKİ'nin 14 Ekim 2026 verilerine göre kentin baraj doluluk oranı yüzde 38,06 olarak ölçüldü. İşte baraj baraj en güncel su seviyeleri...
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve kenti kırmızı/turuncu alarm seviyesine getiren şiddetli sağanak yağışların ardından gözler barajlardaki su seviyelerine çevrildi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Ekim 2026 tarihli güncel verileri paylaştı. Megakente su sağlayan 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 38,06 olarak kaydedildi.
Sonbahar mevsimiyle birlikte etkisini artıran sağanak yağışlar, yaz aylarında su tüketiminin artmasıyla gerileyen İstanbul havzalarına can suyu olmaya başladı. İSKİ tarafından paylaşılan verilerle barajlardaki son durum ve en dolu/en boş su havzaları netleşti.
EN DOLU BARAJ ELMALI, EN BOŞU PABUÇDERE OLDU
Açıklanan güncel tabloya göre İstanbul'da su seviyesi yüzde 50'nin üzerinde olan 3 baraj öne çıktı. En yüksek doluluk oranına yüzde 77,79 ile Elmalı Barajı sahip olurken, onu Darlık ve Ömerli barajları takip etti. İstanbul'un en düşük su seviyesine sahip havzası ise yüzde 2,93 ile Pabuçdere Barajı oldu.