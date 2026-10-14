İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve kenti kırmızı/turuncu alarm seviyesine getiren şiddetli sağanak yağışların ardından gözler barajlardaki su seviyelerine çevrildi.

Sonbahar mevsimiyle birlikte etkisini artıran sağanak yağışlar, yaz aylarında su tüketiminin artmasıyla gerileyen İstanbul havzalarına can suyu olmaya başladı. İSKİ tarafından paylaşılan verilerle barajlardaki son durum ve en dolu/en boş su havzaları netleşti.

EN DOLU BARAJ ELMALI, EN BOŞU PABUÇDERE OLDU

Açıklanan güncel tabloya göre İstanbul'da su seviyesi yüzde 50'nin üzerinde olan 3 baraj öne çıktı. En yüksek doluluk oranına yüzde 77,79 ile Elmalı Barajı sahip olurken, onu Darlık ve Ömerli barajları takip etti. İstanbul'un en düşük su seviyesine sahip havzası ise yüzde 2,93 ile Pabuçdere Barajı oldu.

14 Ekim 2026 İSKİ Baraj Doluluk Oranları Baraj Adı Doluluk Oranı Elmalı Barajı %77,79 Darlık Barajı %59,91 Ömerli Barajı %54,25 Istrancalar Barajı %43,73 Alibey Barajı %34,44 Terkos Barajı %30,57 Büyükçekmece Barajı %26,04 Sazlıdere Barajı %20,16 Kazandere Barajı %7,71 Pabuçdere Barajı %2,93