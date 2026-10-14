Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle öldüren katilin anne, baba ve teyzesine iyi hal indirimi: 5'er ay hapis
Edirne'de 16 yaşındaki Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle öldüren E.A.'nın anne, baba ve teyzesinin yargılandığı davada karar çıktı. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan yargılanan 3 sanığa iyi hal indirimi uygulanarak 5'er ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakılırken, karara isyan eden Gülden'in ablası Nurhan Alüzrek, "Kardeşimi 8 saat boyunca ölüme terk ettiler, o soğuk betonda bıraktılar. Delilleri gizlediler, bıçağı attılar, kanlı montları yıkadılar" dedi.
Edirne'de 16 yaşındaki Gülden Coni'nin 30 bıçak darbesiyle öldürülmesine ilişkin davada yeni bir karar verildi. Cinayet nedeniyle 19 yıl hapis cezasına çarptırılan E.A.'nın (15) babası D.A., annesi B.A. ve teyzesi S.S., suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan yargılandıkları davada iyi hal indirimiyle 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 3 sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
OKUL BAHÇESİNDE 30 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ
Olay, 5 Nisan 2025'te Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi Horozlu Bayır Sokak'taki Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi.
Okul bahçesinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, 16 yaşındaki Gülden Coni'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Cinayet şüphelisi E.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
ÖNCE 20 YIL, ARDINDAN 19 YIL HAPİS CEZASI
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede E.A. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Eylül 2025'te görülen duruşmada E.A., "Çocuğa ve kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın yaşı nedeniyle cezayı 20 yıla indirdi. E.A. hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadı.
Kararın istinafa taşınmasının ardından Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, tasarlama için makul sürenin geçmediği gerekçesiyle hükmü bozdu.
Yeniden yapılan yargılamada E.A.'ya "Çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ceza, sanığın yaşı nedeniyle 19 yıl hapse indirildi.
ANNE, BABA VE TEYZEYE İYİ HAL İNDİRİMİ
Cinayetin ardından E.A.'nın babası D.A., annesi B.A. ve teyzesi S.S. hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan ayrı dava açıldı.
Savcılık, 3 sanığın da 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşmasına Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek, yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan 3 sanık ise duruşmaya katılmadı.
Mahkeme, D.A., B.A. ve S.S.'ye 6'şar ay hapis cezası verdi. İyi hal indirimiyle cezalar 5'er aya düşürüldü. Üç sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
ABLASINDAN KARARA TEPKİ: "KARDEŞİMİ ÖLÜME TERK ETTİLER"
Duruşmanın ardından açıklama yapan Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek, verilen karara sert tepki gösterdi.
Alüzrek, sanıkların cinayetten kısa süre sonra haberdar olmalarına rağmen yetkililere haber vermediklerini ve delilleri kararttıklarını öne sürdü.
Acılı abla, şu ifadeleri kullandı:
"Kardeşimi 30 bıçak darbesiyle öldüren katilin annesi, babası, teyzesi kardeşimi ölüme sürüklediler. Cinayetten 10 dakika sonra haberleri olmalarına rağmen hiçbir şekilde ambulans çağırmadılar, polis çağırmadılar. Kardeşimi 8 saat boyunca ölüme terk ettiler, o soğuk betonda bıraktılar. Delilleri gizlediler, bıçağı attılar, kanlı montları yıkadılar. Tüm delilleri kararttılar ve hiçbir ceza almadan hükmün geri bırakılmasıyla serbest bırakıldı, ceza almadı. Adalete olan şu kadarcık inancımız kalmıştı, o da sona erdi. İlahi adaleti bekliyoruz. Hepsini Allah'a havale ediyorum."