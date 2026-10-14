Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını aksattı. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bugün yapılması planlanan 4 karşılıklı seferin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) resmi internet sitesinden yapılan son açıklamaya göre, Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları ve fırtına beklentisi sebebiyle Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) arasındaki bazı deniz otobüsü seferleri programdan çıkarıldı.