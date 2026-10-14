Deniz ulaşımına hava engeli: Bazı BUDO seferleri iptal edildi!
Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Mudanya-Kabataş hattındaki 4 seferin iptal edildiğini duyurdu.
Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını aksattı. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bugün yapılması planlanan 4 karşılıklı seferin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) resmi internet sitesinden yapılan son açıklamaya göre, Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları ve fırtına beklentisi sebebiyle Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) arasındaki bazı deniz otobüsü seferleri programdan çıkarıldı.
İŞTE İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ
Ulaşıma elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edilen 4 seferin saatleri şu şekilde açıklandı:
- 16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
- 19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
Yetkililer, seyahat edecek yolcuların olası mağduriyetler yaşamaması adına yola çıkmadan önce güncel sefer durumlarını BUDO'nun resmi internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden kontrol etmeleri hususunda uyarıda bulundu.