Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir ortaokulda dehşet anları yaşandı. 6. sınıf öğrencisi bir kız çocuğu, "Sen benim dedikodumu yaptın" diyerek evden çantasına koyup getirdiği ekmek bıçağıyla sınıf arkadaşını yaraladı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, saldırgan öğrenci Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Dehşete düşüren olay sonrası okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Adana'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan Aliye İzzet Begoviç Ortaokulu, akıllara durgunluk veren bir akran şiddetine sahne oldu. Aynı 6. sınıfta eğitim gören iki kız öğrenci arasında başlayan dedikodu tartışması kanlı bitti.

TENEFFÜSTE ÇANTASINDAN ÇIKARDIĞI BIÇAKLA SALDIRDI

Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen 6. sınıf kız öğrenci, kendisi hakkında dedikodu yaptığını öne sürdüğü sınıf arkadaşıyla tartıştı. Yanında getirdiği tehlikeli materyalle okula gelen öğrenci, teneffüs sırasında arkadaşının yanına giderek "Sen benim dedikodumu yaptın" dedi ve çantasından çıkardığı ekmek bıçağıyla arkadaşını kolundan yaraladı.