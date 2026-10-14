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Adana'da evden getirdiği bıçakla arkadaşını kolundan yaraladı!

Adana'daki bir ortaokulda 6. sınıf öğrencisi kız çocuğu, "Dedikodumu yaptın" diyerek evden getirdiği ekmek bıçağıyla sınıf arkadaşını kolundan yaraladı. Olay sonrası okulda eğitime 1 gün ara verilirken saldırgan öğrenci Çocuk Şube'ye götürüldü.

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Adana'da evden getirdiği bıçakla arkadaşını kolundan yaraladı!

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir ortaokulda dehşet anları yaşandı. 6. sınıf öğrencisi bir kız çocuğu, "Sen benim dedikodumu yaptın" diyerek evden çantasına koyup getirdiği ekmek bıçağıyla sınıf arkadaşını yaraladı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, saldırgan öğrenci Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Dehşete düşüren olay sonrası okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Adana'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan Aliye İzzet Begoviç Ortaokulu, akıllara durgunluk veren bir akran şiddetine sahne oldu. Aynı 6. sınıfta eğitim gören iki kız öğrenci arasında başlayan dedikodu tartışması kanlı bitti.

TENEFFÜSTE ÇANTASINDAN ÇIKARDIĞI BIÇAKLA SALDIRDI

Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen 6. sınıf kız öğrenci, kendisi hakkında dedikodu yaptığını öne sürdüğü sınıf arkadaşıyla tartıştı. Yanında getirdiği tehlikeli materyalle okula gelen öğrenci, teneffüs sırasında arkadaşının yanına giderek "Sen benim dedikodumu yaptın" dedi ve çantasından çıkardığı ekmek bıçağıyla arkadaşını kolundan yaraladı.

Kavganın gerçekleştiği okulda eğitime ara verildi. (Foto: İHA)Kavganın gerçekleştiği okulda eğitime ara verildi. (Foto: İHA)

OKULDA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Sınıftaki diğer öğrencilerin panikle öğretmenlerine haber vermesi üzerine okula kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan hafif şekilde yaralanan kız öğrenci, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken saldırgan öğrenci polis ekipleri tarafından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

OKULDA TATİL KARARI

Yaşanan olayın ardından okul yönetimi ve ilçe milli eğitim müdürlüğü kararıyla okulda eğitim-öğretime 1 günlüğüne ara verildi.

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