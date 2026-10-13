İzmir'de boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma C.'yi (27) görüntülü arayıp, çocuğunun boğazına bıçak dayayarak tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan Şiyar Alpaslan'a (31), 'Çocuğa karşı kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay, 'Eşe karşı silahlı tehdit' suçundan ise 6 yıl olmak üzere, indirimsiz toplam 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma C., 2 çocuğunu eşi Şiyar Alpaslan'a bırakıp Burdur'a gitti. Alpaslan, 18 Kasım 2024'te o zamanki eşi Fatma C.'yi görüntülü arayıp, yanında kalan çocukları Y.C.A. (7) ve B.A.'nın (3) boğazına bıçak dayayıp tehdit etti. Fatma C. emniyete gidip, şikayetçi oldu. Ekipler, Şiyar Alpaslan'ı Karabağlar ilçesinde gözaltına aldı. Çocuklar devlet korumasına alınırken, Alpaslan işlemlerinin ardından tutuklandı. Çocuklar inceleme sonrası annelerine teslim edildi.

Olayın ardından hazırlanan iddianamede savcı, Şiyar Alpaslan hakkında, 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplam 6,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame, İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Görülen duruşmada sanık tahliye edildi ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı sonrası yeniden tutuklandı.