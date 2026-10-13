Merve Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçaklayan eski eşine verilen 26 yıl hapis cezası bozuldu
İstanbul Üsküdar'da eski eşi Yunus Yıldırım tarafından 58 yerinden bıçaklanan YouTuber Merve Veziroğlu, ağır yaralandığı saldırıdan sağ kurtuldu. Yıldırım'a verilen 26 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından bozulurken, davanın 5 Kasım'da yeniden görüleceği açıklandı. Sanığın "Öldürme kastım yoktu" savunmasına tepki gösteren Veziroğlu, yaşadığı dehşeti anlatarak adalet çağrısında bulundu.
İstanbul Üsküdar'da 4 Ağustos 2023'te yaşanan ve Türkiye'nin gündemine oturan bıçaklı saldırı davasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski eşi Yunus Yıldırım tarafından 58 yerinden bıçaklanan YouTuber Merve Veziroğlu'nun davasında verilen 26 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu.
Ağır yaralandığı saldırının ardından uzun süre yaşam mücadelesi veren Veziroğlu, davanın 5 Kasım'da yeniden görüleceğini duyurarak kamuoyuna destek çağrısı yaptı.
58 YERİNDEN BIÇAKLANDI, HAYATA TUTUNDU
Olay, 4 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde meydana geldi.
İddiaya göre Merve Veziroğlu (33) ile o dönem eşi olan Yunus Yıldırım (32) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yıldırım, mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Veziroğlu'na saldırdı.
Vücudunun 58 yerinden bıçaklanan Veziroğlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Uzun süre tedavi gören genç kadın hayatta kalmayı başardı.
Saldırının ardından gözaltına alınan Yunus Yıldırım ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
34 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yunus Yıldırım hakkında "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açıldı.
Sanığın 34 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Yargılama sonucunda Yıldırım hakkında 26 yıl hapis cezası verildi.
YARGITAY 26 YILLIK HAPİS CEZASINI BOZDU
Sanığın "Öldürme kastım yoktu" savunmasıyla yaptığı başvurunun ardından dosya Yargıtay'a taşındı.
Yargıtay, verilen 26 yıllık hapis cezasını bozdu. Kararın ardından davanın yeniden görülmesi kararlaştırıldı.
Merve Veziroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duruşmanın 5 Kasım'da İstanbul Anadolu Adliyesi 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacağını duyurdu.
"ÖLECEKSİN" DİYEREK BIÇAKLADI
Yaşadığı saldırının ayrıntılarını anlatan Veziroğlu, eski eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi.
Saldırı sırasında yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: "Çok yalvardım. Bıçaklamaya başladı beni. 'Öleceksin' dedi. Gücü bana yettiği için kimse kurtaramasın diye ben tek başımayken yaptı bunu. Kendi yatak odamda direndim. Orada beyaz bir yorgan vardı. Beyaz yorganı önüme sardım, 'Bu seni kurtarmayacak' dedi. Her yerimi bıçakladı."
"ŞANSA YAŞIYORSUN" DEMİŞLER
Ağır yaralandığı saldırının ardından aylarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Veziroğlu, doktorların kendisine "Şansa yaşıyorsun" dediğini belirtti.
Yargıtay'ın bozma kararına tepki gösteren Veziroğlu, karara ilişkin gerekçeleri şu sözlerle aktardı:
"Öldürme kastı bulunmadığından suç vasfına, gönüllü vazgeçme koşullarının oluştuğuna, teşebbüsün derecesinde hataya düşülerek fazla ceza tayin edildiğine, delil yetersizliğine, suç unsurlarının oluşmadığına her iki yönünden takdir ve indirim uygulanması gerektiğine ilişkindir."
"BİZ KAVGA EDİYORUZ, POLİSE ŞİKAYET ETMEYİN"
Veziroğlu, eski eşinin saldırıdan önce ev sahibine söylediğini öne sürdüğü sözlere de dikkat çekti.
Yıldırım'ın ev sahibine "Biz kavga ediyoruz, sesler gelirse polise şikayet etmeyin." dediğini belirten Veziroğlu, bu ifadelerin saldırının önceden planlandığını gösterdiğini savundu.
Veziroğlu, "Bunun zeminin hazırlanması bile kasti olarak yaptığının göstergesi. Bu kararı çok yanlış bulunuyorum ve düzeltilmesini istiyorum." diyerek kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.
GÖZLER 5 KASIM'DAKİ DURUŞMADA
Yargıtay'ın bozma kararının ardından dava, 5 Kasım'da İstanbul Anadolu Adliyesi 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülecek.
Merve Veziroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıda eski eşinin en ağır cezayı almasını istediğini belirterek adalet talebini yineledi.