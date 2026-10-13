Dava 5 Kasım’da yeniden görülecek. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

"ÖLECEKSİN" DİYEREK BIÇAKLADI

Yaşadığı saldırının ayrıntılarını anlatan Veziroğlu, eski eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi.

Saldırı sırasında yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: "Çok yalvardım. Bıçaklamaya başladı beni. 'Öleceksin' dedi. Gücü bana yettiği için kimse kurtaramasın diye ben tek başımayken yaptı bunu. Kendi yatak odamda direndim. Orada beyaz bir yorgan vardı. Beyaz yorganı önüme sardım, 'Bu seni kurtarmayacak' dedi. Her yerimi bıçakladı."

"ŞANSA YAŞIYORSUN" DEMİŞLER

Ağır yaralandığı saldırının ardından aylarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Veziroğlu, doktorların kendisine "Şansa yaşıyorsun" dediğini belirtti.

Yargıtay'ın bozma kararına tepki gösteren Veziroğlu, karara ilişkin gerekçeleri şu sözlerle aktardı:

"Öldürme kastı bulunmadığından suç vasfına, gönüllü vazgeçme koşullarının oluştuğuna, teşebbüsün derecesinde hataya düşülerek fazla ceza tayin edildiğine, delil yetersizliğine, suç unsurlarının oluşmadığına her iki yönünden takdir ve indirim uygulanması gerektiğine ilişkindir."