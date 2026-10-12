Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada, olaya karışan 12 yaşından küçük 2 çocuk ile yine yaşı küçük bir çocuk hakkında inceleme yapıldı. Adliyeye sevk edilen 1 çocuk, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Baba Kadir Arslan, "Olay, geçen ayın 18'inde Cuma günü akşam saatlerinde oldu. Akşam işten geldim. Çocukları eve soktum. Çocuklar tekrar dışarı çıkmak istediler. Kapının önüne saldım, yani çıktılar dışarıya. Arkadaşlarıyla birlikte 2-3 mahalle arkaya gidiyorlar. Arkaya gittikten sonra işte orada çocuklardan biri tutarken, diğeri kolonyayı sırtına döküyor. Çakmakla çakıyorlar birinci seferde yanmıyor, ikinci seferde yakıyorlar. Sonrasında kolonyayı da biraz daha döküyorlar. Çocuk tutuşunca, söndüremiyorlar. Çocuk sırtını, arabaya yaslanıp söndürüyor."

"BANA KAYDIRAKTAN DÜŞTÜ DEDİLER"

Ondan sonra buna başka bir tişört giydirip, eve geliyorlar. Ben tabii bunlara kapıyı açtım. Çocuk geldi ağlayarak. Bana kaydıraktan düştü dediler. Çocuk hemen banyoya attı kendini, suyu tutup üstüne dökmeye başladı. Ben tabii çocuğu sıkıştırınca 'oğlum ne oldu?' diye, çocuk dedi ki: 'Baba beni yaktılar.' Hemen hastaneye geldik. Acilden giriş yapınca hemen bizi, yanık bölümüne çıkardılar. Orada tedavisine başladı" ifadelerini kullandı.

Baba Kadir Arslan, çocuğunun üçüncü derece yanıklar nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü anlattı.

"PSİKİYATRİ VE İLAÇ TEDAVİSİ GÖRÜYOR"

Arslan, " Bir aya yakındır hastanedeyim. İki gün önce taburcu oldu. İki gün evde kaldı çocuk. Ağlamaya başladı işte yanığa dayanamadı. Üçüncü derece yanık var. Yanığa dayanamayınca tekrar hastaneye götürdük. Hastanede bilinç kaybı yaşadı. Şu an psikiyatri tedavisi ile ilaç tedavisi görüyor. Allah izin verirse yarın taburcu olacağız. Bu konuda mağdurum. İşimden oldum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" diye konuştu.