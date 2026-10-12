Akran dehşetinin bu kadarı! Arnavutköy'de 12 yaşındaki çocuğun sırtını kolonya ile yaktılar
İstanbul Arnavutköy’de 12 yaşındaki B.A.’nın sırtına kolonya dökülerek ateşe verildi. İddiaya göre olaya karışan 12 yaşından küçük iki çocuk ve yaşı küçük bir çocuk hakkında inceleme başlatıldı. Sırtında üçüncü derece yanıklar oluşan B.A. tedavi görürken, adliyeye sevk edilen 1 çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İstanbul Arnavutköy'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 18 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde yaşanan olayda, arkadaşlarının yanına giden B.A., sırtına kolonya dökülerek ateşe verildi. Panikleyen çocuklar, 12 yaşındaki B.A.'nın sırtındaki alevleri söndüremedi.
B.A., alevleri kendi imkanlarıyla söndürürken, evine gidip sırtına su tutmaya başladı. Olayı gören babası Kadir Arslan ise çocuğunu hastaneye götürdü. Sırtında üçüncü derece yanıklar oluşan B.A., tedavi altına alındı.Arnavutköy'de akran zorbalığı: Çocuğun sırtını yaktılar
12 YAŞINDAN KÜÇÜKLER
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmada, olaya karışan 12 yaşından küçük 2 çocuk ile yine yaşı küçük bir çocuk hakkında inceleme yapıldı. Adliyeye sevk edilen 1 çocuk, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
"SIRTINI ARABAYA YASLAYIP SÖNDÜRÜYOR"
Baba Kadir Arslan, "Olay, geçen ayın 18'inde Cuma günü akşam saatlerinde oldu. Akşam işten geldim. Çocukları eve soktum. Çocuklar tekrar dışarı çıkmak istediler. Kapının önüne saldım, yani çıktılar dışarıya. Arkadaşlarıyla birlikte 2-3 mahalle arkaya gidiyorlar. Arkaya gittikten sonra işte orada çocuklardan biri tutarken, diğeri kolonyayı sırtına döküyor. Çakmakla çakıyorlar birinci seferde yanmıyor, ikinci seferde yakıyorlar. Sonrasında kolonyayı da biraz daha döküyorlar. Çocuk tutuşunca, söndüremiyorlar. Çocuk sırtını, arabaya yaslanıp söndürüyor."
"BANA KAYDIRAKTAN DÜŞTÜ DEDİLER"
Ondan sonra buna başka bir tişört giydirip, eve geliyorlar. Ben tabii bunlara kapıyı açtım. Çocuk geldi ağlayarak. Bana kaydıraktan düştü dediler. Çocuk hemen banyoya attı kendini, suyu tutup üstüne dökmeye başladı. Ben tabii çocuğu sıkıştırınca 'oğlum ne oldu?' diye, çocuk dedi ki: 'Baba beni yaktılar.' Hemen hastaneye geldik. Acilden giriş yapınca hemen bizi, yanık bölümüne çıkardılar. Orada tedavisine başladı" ifadelerini kullandı.
"PSİKİYATRİ VE İLAÇ TEDAVİSİ GÖRÜYOR"
Arslan, " Bir aya yakındır hastanedeyim. İki gün önce taburcu oldu. İki gün evde kaldı çocuk. Ağlamaya başladı işte yanığa dayanamadı. Üçüncü derece yanık var. Yanığa dayanamayınca tekrar hastaneye götürdük. Hastanede bilinç kaybı yaşadı. Şu an psikiyatri tedavisi ile ilaç tedavisi görüyor. Allah izin verirse yarın taburcu olacağız. Bu konuda mağdurum. İşimden oldum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" diye konuştu.