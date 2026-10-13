CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bakım ve tadilat çalışmaları kapsamında geçici olarak kapattığı Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nun Şehitlik yönündeki üst geçidi aylardır hizmet veremiyor.

Edirnekapı Metrobüs üst geçidi aylardır kapalı. (Foto: İHA)

5 Mayıs 2025'te yapılan duyuruyla kullanıma kapatılan geçidin girişlerine tel örgü ve jiletli teller çekilirken, turnikeler de söküldü. İstanbul'un en işlek toplu ulaşım noktalarından birinde yaşanan aksaklık nedeniyle metrobüs yolcuları alternatif güzergâha yönlendiriliyor. E-5 Karayolu üzerindeki üst geçidin havadan görüntülenen son hali, çalışmaların ne zaman tamamlanacağı sorusunu yeniden gündeme getirdi.