İBB'nin "geçici" dediği kapanma 17 ayı aştı! Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nda üst geçit çilesi
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bakım ve tadilat gerekçesiyle 5 Mayıs 2025'te geçici olarak kapattığı Şehitlik yönündeki üst geçit, aradan geçen aylara rağmen hizmete açılamadı. Girişleri tel örgü ve jiletli tellerle kapatılan, turnikeleri sökülen geçit atıl durumda beklerken, vatandaşlar alternatif güzergâhı kullanmak zorunda kalıyor. Üst geçidin son hali havadan görüntülendi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bakım ve tadilat çalışmaları kapsamında geçici olarak kapattığı Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nun Şehitlik yönündeki üst geçidi aylardır hizmet veremiyor.
5 Mayıs 2025'te yapılan duyuruyla kullanıma kapatılan geçidin girişlerine tel örgü ve jiletli teller çekilirken, turnikeler de söküldü. İstanbul'un en işlek toplu ulaşım noktalarından birinde yaşanan aksaklık nedeniyle metrobüs yolcuları alternatif güzergâha yönlendiriliyor. E-5 Karayolu üzerindeki üst geçidin havadan görüntülenen son hali, çalışmaların ne zaman tamamlanacağı sorusunu yeniden gündeme getirdi.
GEÇİCİ DEDİLER, AYLARDIR AÇAMADILAR
İETT, 5 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı duyuruda Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nun Şehitlik yönündeki sabit merdivenlerinin geçici olarak kullanıma kapatıldığını açıklamıştı.
Kapatma kararının, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen tespit ve tadilat çalışmaları kapsamında alındığı belirtilmişti.
Yolcuların istasyona bağlı diğer üst geçidi kullanabileceği duyurulurken, aradan geçen aylara rağmen kapatılan geçit yeniden hizmete alınamadı.
GİRİŞLERE JİLETLİ TEL ÇEKİLDİ, TURNİKELER SÖKÜLDÜ
E-5 Karayolu üzerinde bulunan üst geçidin son durumu havadan görüntülendi.
Geçidin girişlerinde bakım ve onarım nedeniyle geçici olarak kullanıma kapatıldığına ilişkin uyarı tabelalarının bulunduğu görüldü.
Girişlerin tel örgü ve jiletli tellerle kapatıldığı, turnikelerin ise söküldüğü dikkat çekti.
Yoğun araç trafiğinin ortasında bulunan üst geçit, metrobüs yolcularına hizmet veremeden bekliyor.
VATANDAŞA EK YÜRÜME MESAFESİ
Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nun Şehitlik yönündeki geçidin kapalı olması, toplu ulaşımı kullanan vatandaşların güzergâhını uzatıyor.
Metrobüsten çevredeki ulaşım noktalarına aktarma yapmak isteyen yolcular, istasyona bağlı diğer üst geçide yönlendiriliyor.
Geçici olarak duyurulan uygulamanın aylardır devam etmesi, yolcuların ek mesafe yürümesine neden oluyor.
ÜST GEÇİT NE ZAMAN AÇILACAK?
İBB tarafından yürütülen bakım ve tadilat çalışmalarının ardından üst geçidin hangi tarihte yeniden hizmete alınacağına ilişkin belirsizlik sürüyor.
5 Mayıs 2025'ten bu yana kapalı olan geçidin yeniden kullanıma açılacağı tarihin netleşmemesi, Edirnekapı'da toplu ulaşımı kullanan vatandaşların bekleyişini uzatıyor.