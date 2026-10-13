Arnavutköy’de 5 katlı binanın en üst katında yangın! Mahsur kalanlar kurtarıldı
İstanbul Arnavutköy’de bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Merkez Mahallesi’ndeki 5 katlı yapıyı saran yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kalan kişiler ekipler tarafından kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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Arnavutköy'de 5 katlı binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, saat 17.15 sıralarında Merkez mahallesi Selvili Sokak'ta çıktı. 5 katlı binanın en üst katından yükselen alevler kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, yoğun duman nedeniyle mahsur kalan kişilerin kurtarıldığı öğrenildi.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam