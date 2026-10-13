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Arnavutköy’de 5 katlı binanın en üst katında yangın! Mahsur kalanlar kurtarıldı

İstanbul Arnavutköy’de bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Merkez Mahallesi’ndeki 5 katlı yapıyı saran yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kalan kişiler ekipler tarafından kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Arnavutköy’de 5 katlı binanın en üst katında yangın! Mahsur kalanlar kurtarıldı

Arnavutköy'de 5 katlı binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, saat 17.15 sıralarında Merkez mahallesi Selvili Sokak'ta çıktı. 5 katlı binanın en üst katından yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

Arnavutköy'de bir binada yangın çıktı. (Foto: DHA)Arnavutköy'de bir binada yangın çıktı. (Foto: DHA)

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, yoğun duman nedeniyle mahsur kalan kişilerin kurtarıldığı öğrenildi.

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