Arnavutköy'de 5 katlı binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, saat 17.15 sıralarında Merkez mahallesi Selvili Sokak'ta çıktı. 5 katlı binanın en üst katından yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

Arnavutköy'de bir binada yangın çıktı. (Foto: DHA)

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, yoğun duman nedeniyle mahsur kalan kişilerin kurtarıldığı öğrenildi.