Ailesi, konuşamayan ve yemek yiyemeyen Murat Duha Yıldız’ın başından bir an olsun ayrılmıyor. (Foto: İHA)

"ALABİLECEĞİ EN AĞIR CEZAYI ALSIN"

Sanığın alacağı cezaya ilişkin beklentisini de dile getiren baba Yıldız, "Alabileceği en ağır cezayı almasını istiyorum. Başka çocukların da başına böyle şeyler gelmesin. Benim çocuğum diğer örneklere göre hayatta kalanlardan biri. En ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü benim çocuğum, 112 oraya gittiğinde zaten ölüydü, cansızdı. Öldürülmüş gibi, ölmüş gibi en ağır şekilde ceza almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"NEŞE DOLU, HAYAT DOLU BİR ÇOCUKTU"

Oğlunun karakterinden de söz eden Yıldız, "Neşe dolu, hayat dolu bir çocuktu. Kimseyle dövüşü, kavgası yoktu. Karabiga'ya yerleşeli bir yıl olmuştu. Bir sene boyunca bir sürü arkadaş edindi. Cumartesi, pazar günleri hayırlara gitmeye başlamıştı, 'Kur'an masaları kurmaya yardım edeceğim' diyordu. Benim çocuğum uyumsuz bir çocuk değildi. Hayat dolu, neşe dolu bir çocuktu" diye konuştu.

"CANLI BİR CENAZEYE BAKIYORUM"

Gözyaşları içinde oğlunun saçını tarayan anne Çiğdem Yıldız ise oğlunu bir an olsun yalnız bırakamadıklarını söyledi.

Çiğdem Yıldız, "Gördüğünüz gibi yalnız bırakamıyoruz. Ne konuşabiliyor ne yiyebiliyor. Geceleri sabaha kadar, gündüzleri de sürekli başındayız. Çünkü yutkunması yok. En ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü ben canlı bir cenazeye bakıyorum adeta" dedi.

"HÂLÂ ARKADAŞLARI ONU SORUYOR"

Oğlunun arkadaş çevresinde sevilen, yardımsever ve neşe dolu bir çocuk olduğunu anlatan anne Yıldız, "Biz Biga'ya gittiğimizde o kadar hayret ediyorum ki... Mahkemeden mahkemeye gidiyorum. Benden büyük insanlar bile oğlumu soruyor. Ellerinden poşetlerini alıp taşımış, hep onlara yardım etmiş. Benim çocuğum kötü bir çocuk olsa bunu yapar mı? Hâlâ oradaki arkadaşları bile onu soruyor" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN