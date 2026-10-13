Çanakkale'de “Ayağıma bastın” tartışması hayatını değiştirdi: Beyin hasarı alan çocuğun ailesinden adalet çağrısı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde sınıf arkadaşı tarafından darbedilerek ağır beyin hasarı alan 15 yaşındaki Murat Duha Yıldız'ın tedavisi evinde sürüyor. Aile, görülecek karar duruşması öncesi sanığa verilebilecek en ağır cezanın uygulanmasını istiyor.
Çanakkale'de sınıfta "Ayağıma bastın" diyen sınıf arkadaşı tarafından, özür dilemesine rağmen dövülerek ağır beyin hasarı alan 15 yaşındaki Murat Duha Yıldız'ın ailesi, 16 Ekim'de görülecek karar duruşmasında sanığa en ağır cezanın verilmesini istiyor.
Çanakkale'nin Biga ilçesindeki İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 25 Eylül 2025 tarihinde yaşanan olayda, o dönem 14 yaşında olan Murat Duha Yıldız, sınıf arkadaşı Y.C. tarafından darbedilerek ağır yaralandı.
Sınıfta sırasına geçtiği sırada Y.C.'nin "Ayağıma bastın" dediği Murat Duha Yıldız, arkadaşından özür diledi. Ancak buna rağmen büyüyen tartışma, Yıldız'ın ağır şekilde darbedilmesiyle sonuçlandı.'Ayağıma bastın' kavgası: Liseli yatalak kaldı
AĞIR BEYİN HASARI OLUŞTU
Olayda ağır beyin hasarı alan Yıldız'ın tedavisi, hastanedeki sürecin ardından taburcu olduğu Zonguldak'taki evinde fizik tedavi uzmanı eşliğinde sürüyor.
Olayın ardından "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan Y.C.'nin karar duruşması, 16 Ekim'de Çanakkale'de görülecek. Olay sonrasında okul müdürü ile iki müdür yardımcısı da açığa alındı.
"SINIFTA CANSIZ HALDE BULMUŞLAR"
Okulların açılmasından yaklaşık iki buçuk hafta sonra yaşanan olayda oğlunun özür dilemesine rağmen darbedildiğini anlatan baba Hasan Yıldız, yaşananları şöyle anlattı:
Olay 25 Eylül 2025'te Çanakkale Biga Endüstri Meslek Lisesinde gerçekleşti. Okulun ikinci haftasının sonlarında çocuğum, sınıfta teneffüs bitiminde sırasına geçerken arkadaşının ayağına yanlışlıkla basıyor. Dönüp özür dilediği hâlde arkadaşı tarafından darbediliyor. Olaydan sonra 112 ekipleri gelip çocuğu hastaneye kaldırıyor. Kalbi durmuş hâlde, sınıfın içinde cansız hâlde buluyorlar.
"HASTANEYE GİDENE KADAR KALBİ DEFALARCA DURDU"
Müdahale sürecinde oğlunun kalbinin yeniden durduğunu belirten Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:
"112'nin müdahalesi sonucu hastaneye gidene kadar üç dört defa kalbinin tekrar durduğunu biz daha sonra öğrendik. Biga Devlet Hastanesine getiriliyor. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine sevk ediliyor. Biz de kendi imkânlarımızla üniversite hastanesine gidiyoruz. Çocuğumuzu yoğun bakımda tedavi altına alıyorlar."
Yıldız, oğlunun yaklaşık 45-50 gün yoğun bakımda kaldığını, ardından 15 gün de normal odada tedavi gördüğünü belirterek, taburcu edilmelerinin ardından memleketleri Zonguldak'a döndüklerini söyledi.
"Zonguldak'ta üniversitede tekrar tahlil ve tetkikleri yapıldıktan sonra evimize taburcu edildik. Evimizde çocuğumuzun bakımına devam ediyoruz."
"35-40 DAKİKA OKSİJENSİZ KALDI"
Olay sırasında yaşanan oksijensizliğin oğlunun beyninde ağır hasara yol açtığını anlatan baba Hasan Yıldız, "Okulda 30-35 dakika oksijensiz kaldı. Kalbine aldığı darbe nedeniyle o arada boğulma gerçekleşti. Çocuğum 30-35 dakika oksijensiz kaldı ve beyninde hasar oluştu. Şu anda bakıma muhtaç, yatalak hâlde. Çocuğumun tedavisiyle mücadele ediyoruz" dedi.
"ALABİLECEĞİ EN AĞIR CEZAYI ALSIN"
Sanığın alacağı cezaya ilişkin beklentisini de dile getiren baba Yıldız, "Alabileceği en ağır cezayı almasını istiyorum. Başka çocukların da başına böyle şeyler gelmesin. Benim çocuğum diğer örneklere göre hayatta kalanlardan biri. En ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü benim çocuğum, 112 oraya gittiğinde zaten ölüydü, cansızdı. Öldürülmüş gibi, ölmüş gibi en ağır şekilde ceza almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
"NEŞE DOLU, HAYAT DOLU BİR ÇOCUKTU"
Oğlunun karakterinden de söz eden Yıldız, "Neşe dolu, hayat dolu bir çocuktu. Kimseyle dövüşü, kavgası yoktu. Karabiga'ya yerleşeli bir yıl olmuştu. Bir sene boyunca bir sürü arkadaş edindi. Cumartesi, pazar günleri hayırlara gitmeye başlamıştı, 'Kur'an masaları kurmaya yardım edeceğim' diyordu. Benim çocuğum uyumsuz bir çocuk değildi. Hayat dolu, neşe dolu bir çocuktu" diye konuştu.
"CANLI BİR CENAZEYE BAKIYORUM"
Gözyaşları içinde oğlunun saçını tarayan anne Çiğdem Yıldız ise oğlunu bir an olsun yalnız bırakamadıklarını söyledi.
Çiğdem Yıldız, "Gördüğünüz gibi yalnız bırakamıyoruz. Ne konuşabiliyor ne yiyebiliyor. Geceleri sabaha kadar, gündüzleri de sürekli başındayız. Çünkü yutkunması yok. En ağır cezayı almasını istiyorum. Çünkü ben canlı bir cenazeye bakıyorum adeta" dedi.
"HÂLÂ ARKADAŞLARI ONU SORUYOR"
Oğlunun arkadaş çevresinde sevilen, yardımsever ve neşe dolu bir çocuk olduğunu anlatan anne Yıldız, "Biz Biga'ya gittiğimizde o kadar hayret ediyorum ki... Mahkemeden mahkemeye gidiyorum. Benden büyük insanlar bile oğlumu soruyor. Ellerinden poşetlerini alıp taşımış, hep onlara yardım etmiş. Benim çocuğum kötü bir çocuk olsa bunu yapar mı? Hâlâ oradaki arkadaşları bile onu soruyor" ifadelerini kullandı.