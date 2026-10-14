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Kayseri'de kan donduran olay: Babasını bıçakladı, ardından intihar etti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle babası Süleyman D. ile tartışan A.D., kavgada babasını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından çok sayıda ilaç içerek intihara kalkışan şüpheli, hastaneye kaldırıldı.

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Kayseri'de kan donduran olay: Babasını bıçakladı, ardından intihar etti

Kayseri'de A.D., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı babası Süleyman D.'yi bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından ilaç içerek intihara teşebbüs eden A.D., hastaneye kaldırıldı.

Baba-oğul arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, A.D. babası Süleyman D.’yi bıçakla yaraladı. (Foto: DHA)Baba-oğul arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, A.D. babası Süleyman D.’yi bıçakla yaraladı. (Foto: DHA)

BIÇAKLA YARALADI, ARDINDAN İLAÇ İÇEREK İNTİHAR ETTİ

Olay, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Battal Gazi Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı apartmanda meydana geldi.

Binanın giriş katında oturan Süleyman D. ile oğlu A.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.D., babası Süleyman D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Babası kanlar içerisinde yere yığılınca A.D., ilaç içerek intihara teşebbüs etti.

Olayın ardından A.D. intihara teşebbüs etti. (Foto: DHA)Olayın ardından A.D. intihara teşebbüs etti. (Foto: DHA)

SÜLEYMAN D. HAYATINI KAYBETTİ

Gürültü nedeniyle komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Süleyman D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. A.D. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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