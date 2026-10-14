Kayseri'de A.D., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı babası Süleyman D.'yi bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından ilaç içerek intihara teşebbüs eden A.D., hastaneye kaldırıldı.

Baba-oğul arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, A.D. babası Süleyman D.’yi bıçakla yaraladı. (Foto: DHA) BIÇAKLA YARALADI, ARDINDAN İLAÇ İÇEREK İNTİHAR ETTİ Olay, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Battal Gazi Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın giriş katında oturan Süleyman D. ile oğlu A.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.D., babası Süleyman D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Babası kanlar içerisinde yere yığılınca A.D., ilaç içerek intihara teşebbüs etti.