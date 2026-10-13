Adidas kampanyasının 7 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. Toplam 3 bin 580 katılımın gerçekleştiği çekilişte Adidas Originals Hediye Paketi kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Asil talihlilerin 28 Ekim 2026, yedek talihlilerin ise 12 Kasım 2026 tarihine kadar gerekli başvuru evraklarını tamamlamaları gerekiyor.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:

adidas Originals Hediye Paketi Çekiliş Sonucu Asil Talihlisi Serhat Karakuş / İstanbul Yedek Talihlisi Alperen Görüş / Konya

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Bu kampanya MPİ'nin 07.09.2026 tarihli E-24951361-255.01.02-96509 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 7.10.2026 tarihinde yapılan çekilişe 3.580 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 28.10.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 12.11.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adres ine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmekte dir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 30.11.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampan yaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.