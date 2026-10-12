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Şuhut-Dinar yolunda midibüs kazası: 25 yaralı hastaneye kaldırıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı. Şuhut-Dinar kara yolunun Karadilli beldesi yakınlarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Şuhut-Dinar yolunda midibüs kazası: 25 yaralı hastaneye kaldırıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şarampole devrilen midibüsteki 25 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Şuhut- Dinar kara yolunun Karadilli beldesi yakınlarında meydana geldi.

Video Oynatma İkonu Afyonkarahisar'da işçi midibüsü devrildi: 25 yaralı!

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde şarampole devrilen midibüste 25 kişi yaralandı. (Foto: İHA)Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde şarampole devrilen midibüste 25 kişi yaralandı. (Foto: İHA)

25 YARALI

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen midibüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

Kazada yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. (Foto: İHA)Kazada yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. (Foto: İHA)

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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