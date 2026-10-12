Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde şarampole devrilen midibüste 25 kişi yaralandı. (Foto: İHA)

25 YARALI

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen midibüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.