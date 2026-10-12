Şuhut-Dinar yolunda midibüs kazası: 25 yaralı hastaneye kaldırıldı
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı. Şuhut-Dinar kara yolunun Karadilli beldesi yakınlarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde şarampole devrilen midibüsteki 25 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Şuhut- Dinar kara yolunun Karadilli beldesi yakınlarında meydana geldi.Afyonkarahisar'da işçi midibüsü devrildi: 25 yaralı!
25 YARALI
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen midibüs, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam