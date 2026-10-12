Berlin'deki Tegeler Gölü'nde, cesedi kablo ile bağlanmış ve günlerce işkence görmüş 34 yaşındaki Türk vatandaşı Ersan Kirazlı'nın cansız bedeni bulundu. İstanbul'da uyuşturucu sabıkası bulunan Kirazlı'nın öldürülmesiyle ilgili Berlin polisi geniş çaplı soruşturma başlattı. İnfazın uygulanış biçimi nedeniyle cinayetin yeraltı dünyası ve uyuşturucu çeteleriyle bağlantılı olduğu üzerinde duruluyor.

Ersan Kirazlı (34). (Foto: Takvim Foto Arşivi) CESEDİ KABLO İLE BAĞLAMIŞLAR Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, İstanbul-Berlin hattında yaşanan cinayet 28 Eylül tarihinde meydana geldi. Berlin'in ikinci büyük gölü olan Tegeler'de geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında su üzerinde bir ceset gören tekne sakinleri, durumu hemen Berlin İtfaiyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri cesedi sudan çıkardı. Cesedin kablo ile bağlandığının tespit edilmesinin ardından soruşturmayı Berlin Polisi devraldı. Polis bölgede geniş çaplı soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden kişinin 34 yaşındaki Türk vatandaşı Ersan Kirazlı olduğu ortaya çıktı.