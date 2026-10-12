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Berlin’de korkunç infaz: Ersan Kirazlı günlerce işkence görüp göle atıldı!

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Tegeler Gölü’nde, elleri ve vücudu kabloyla bağlanmış bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 34 yaşındaki Türk vatandaşı Ersan Kirazlı'ya ait olduğu tespit edilirken, otopsi raporu gencin göle atılmadan önce günlerce işkence gördüğünü ortaya çıkardı. Polis yeraltı dünyası ve uyuşturucu çetelerini mercek altına aldı.

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Berlin’de korkunç infaz: Ersan Kirazlı günlerce işkence görüp göle atıldı!

Berlin'deki Tegeler Gölü'nde, cesedi kablo ile bağlanmış ve günlerce işkence görmüş 34 yaşındaki Türk vatandaşı Ersan Kirazlı'nın cansız bedeni bulundu. İstanbul'da uyuşturucu sabıkası bulunan Kirazlı'nın öldürülmesiyle ilgili Berlin polisi geniş çaplı soruşturma başlattı. İnfazın uygulanış biçimi nedeniyle cinayetin yeraltı dünyası ve uyuşturucu çeteleriyle bağlantılı olduğu üzerinde duruluyor.

Ersan Kirazlı (34). (Foto: Takvim Foto Arşivi)Ersan Kirazlı (34). (Foto: Takvim Foto Arşivi)

CESEDİ KABLO İLE BAĞLAMIŞLAR

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, İstanbul-Berlin hattında yaşanan cinayet 28 Eylül tarihinde meydana geldi. Berlin'in ikinci büyük gölü olan Tegeler'de geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında su üzerinde bir ceset gören tekne sakinleri, durumu hemen Berlin İtfaiyesi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri cesedi sudan çıkardı. Cesedin kablo ile bağlandığının tespit edilmesinin ardından soruşturmayı Berlin Polisi devraldı.

Polis bölgede geniş çaplı soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden kişinin 34 yaşındaki Türk vatandaşı Ersan Kirazlı olduğu ortaya çıktı.

Göle atılmadan önce günlerce işkence gören cesedin Ersan Kirazlı'ya ait olduğu tespit edildi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Göle atılmadan önce günlerce işkence gören cesedin Ersan Kirazlı'ya ait olduğu tespit edildi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

GENCİN GÖLE ATILMADAN ÖNCE GÜNLERCE İŞKENCE GÖRDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Yapılan otopsi sonucu, talihsiz gencin göle atılmadan önce günlerce ağır şekilde işkence gördüğü tespit edildi.

Kirazlı'nın İstanbul'da uyuşturucu satıcılığı ve ticareti suçlarından bir dönem cezaevinde yattığı, 2 yıldır da Berlin'in Spandau ilçesinde yaşadığı, son olarak Almanya'ya sığınma hakkı başvurusu yaptığı belirlendi.

Ersan Kirazlı'nın İstanbul'da uyuşturucu satıcılığı ve ticareti suçlarından bir dönem cezaevinde yattığı öğrenildi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Ersan Kirazlı'nın İstanbul'da uyuşturucu satıcılığı ve ticareti suçlarından bir dönem cezaevinde yattığı öğrenildi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

KİRAZLI'NIN BİRLİKTE YAŞADIĞI TÜRK EV ARKADAŞI KAYIP

Polis'in Kirazlı'nın birlikte yaşadığı Türk arkadaşına ise ulaşılamadı. Arkadaşının yaklaşık on gündür eve uğramadığı tespit edildi.

Kirazlı'nın telefon kayıtlarını incelemeye alan polis, kaybolmadan hemen önce, 21 Eylül Pazartesi günü saat 21:00 sıralarında İstanbul'daki bir arkadaşıyla telefonda görüştüğünü, Kirazlı'nın arkadaşıyla yaptığı görüşmede "eve doğru gittiğini" söylediğini belirledi.

Polis, Ersan Kirazlı'nın evini ve iki ev arkadaşını mercek altına aldı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Polis, Ersan Kirazlı'nın evini ve iki ev arkadaşını mercek altına aldı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

POLİS, CİNAYETİN BERLİN'DEKİ YERALTI DÜNYASI VE ÇETE İLE BAĞLANTILI OLABİLECEĞİNİ DUYURDU

Polis, cinayetin ardından, Ersan Kirazlı'nın yakın çevresi, Spandau'daki evinin etrafını ve son görüldüğü noktaları ve iki ev arkadaşını mercek altına aldı. Ancak bir bilgiye ulaşamadı.

Polis, infaz tarzının organize uyuşturucu şebekelerinin yöntemlerine benzemesi sebebiyle özellikle Berlin'deki yeraltı dünyası ve çete bağlantılı olabileceğini duyurdu.

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