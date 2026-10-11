Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Oğuzhan'ın camdan düştüğü sırada evde kardeşi G.H.M. (9), çocukların dayısı Mustafa Uğur S. ile eşi İ.S. ve kayınvalidesi Ş.K.'nin de bulunduğu belirtildi. İddianamede çocuklar Oğuzhan Moğol ve G.H.M.'nin annesi İ.S. ile babası Ersin Moğol'un boşandıkları, çocuklarının velayetlerinin anne İ.S.'de olduğu ifade edildi.

Minik Oğuzhan 6.kattan düşerek hayatını kaybetti. (Foto: FHA)

"SENİ ATAYIM MI" DEDİ

İddianamede Oğuzhan'ın kız kardeşi G.H.M.'nin savcılık ifadesine yer verildi. G.H.M., ifadesinde dayısının evine öğleden sonra gittiklerini, ağabeyinin eve girdikten sonra "Ben cips istiyorum" diye bağırdığını, dayısı Mustafa Uğur S.'nin ise "Sen bana bağıramazsın" dediğini anlattı. Tuvaletten çıktıktan sonra dayısını pencerenin önündeki koltukta, kucağında Oğuzhan ile gördüğünü belirten G.H.M., pencerenin açık olduğunu söyledi. G.H.M., dayısının ağabeyine "Seni atayım mı" dediğini, Oğuzhan'ın ağladığını, kendisinin de "Sen ne yapıyorsun" diye bağırdığını anlattı.

G.H.M. ifadesinin devamında, bu sırada ağabeyinin yalnızca kendisine ismiyle seslendiğini, ardından da dayısının Oğuzhan'ı camdan aşağı attığını anlattı.

YENGEME "DAYIM AĞABEYİMİ CAMDAN ATTI" DEDİM

G.H.M., olayın hemen ardından yengesinin "Oğuzhan nerede" diye sorduğunu, dayısının ise "Uyuyor" cevabını verdiğini söyledi. Bunun üzerine dayısına "Yalan atma" dediğini belirten G.H.M., yengesine de "Dayım Oğuzhan'ı camdan aşağı attı" dediğini, yengesinin ise yüksek sesle "Ne" diye bağırdığını ifade etti.