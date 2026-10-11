Fabrika ayarlarımıza dönmek için artık bir servet ödemek zorundayız. Peki, doğallık sadece cüzdanı kabarık olanların hakkı mı? Parası olmayan kimyasal yiyip, sentetik mi yaşayacak?

Yediğimiz yumurtadan giydiğimiz pamuğa, aynadaki yüzümüzden hafta sonu kaçtığımız yeşilliğe kadar her şey birer fiyat etiketine dönüştü. Modern hayat bize tuhaf bir paradoks dayatıyor:

KENDİ YEMEĞİNİ YAPMAK DA BiR LÜKS OLUYOR

Evde yemek yapmak ilk bakışta tasarruf gibi görünüyor. Ama bunun için alışveriş yapmak, ürün seçmek, hazırlamak, pişirmek ve mutfağı toplamak gerekiyor. Oysa yoğun çalışan biri için hazır yemek ya da dışarıdan sipariş yalnızca yemek satın almak değil, zaman satın almak anlamına geliyor. Burada doğallığın başka bir bedeli ortaya çıkıyor: Kendi hayatının hızını düşürebilecek kadar zamanın olması.

Doğal yaşamak neden daha fazla para ve zaman gerektiriyor? (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

MAKYAJSIZ GÖRÜNMEK BİLE EMEK İSTİYOR

Aynı durum görünüşümüzde var. Kadınlarda "yok gibi makyaj", doğal saç, kusursuz ama parlak olmayan cilt; erkeklerde şekillendirilmiş ama doğal duran saç ve sakal… Kimse fazla uğraşmış görünmek istemiyor. Fakat o görüntünün arkasında kuaför, cilt bakımı, spor, iyi beslenme, kaliteli ürünler ve zaman olabiliyor. En zahmetsiz görünen görüntü, bazen en fazla hazırlık gerektiriyor.

DOĞAL GÖRÜNMEK İÇİN NE KADAR UĞRAŞIYORUZ

"Yok gibi makyaj", "doğal saç", "makyajsız cilt", "fit ama abartısız vücut"… Yeni güzellik anlayışı gösterişten çok kusursuz görünen doğallığı öne çıkarıyor.

Ama doğallık görüntüsünün arkasında bakım, spor, kuaför, dermatoloji, kaliteli ürünler ve ciddi bir zaman yatırımı bulunabiliyor. En pahalı görüntü bazen en zahmetsiz görünen görüntü.

Organik gıda, temiz içerik, doğal kumaş, bakımlı ama doğal görünüm, ahşap ev, yeşil alan, sessiz tatil… Doğallık artık yalnızca bir tercih değil, giderek daha pahalı bir yaşam biçimi.

SABAH kahvaltıda yumurtanın nereden geldiğini düşünüyoruz. Ekmeğin katkısız olmasını istiyoruz. Sebzenin mevsiminde yetişmiş olmasına bakıyoruz. Kıyafette pamuk, evde ahşap, bakım ürününde temiz içerik arıyoruz. Sonra aynaya bakıyoruz: "Doğal görünüyor muyum?" Ve akşam hafta sonu için şehirden uzak, sessiz, yeşillikler içinde bir yer arıyoruz. Aslında bütün bunların ortak bir noktası var:

Doğal olanı hayatımıza geri çağırmaya çalışıyoruz. Fakat ilginç olan şu: Doğal olanı aradıkça, onu bulmak için daha fazla para ve zaman harcamaya başlıyoruz.