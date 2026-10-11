Kaza, saat 23.30 sıralarında Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Çıtır'ın kullandığı 34 NCM 191 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.

Onur Çıtır (31) kazanın ardından hayatını kaybetti. (Foto: DHA)

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Onur Çıtır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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