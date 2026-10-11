Beykoz'da kaza: Direksiyon hakimiyetini kaybederek direğe çarptı! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Beykoz'da direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkan motosiklet, kaldırıma ve ardından yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada, 31 yaşındaki sürücü Onur Çıtır olay yerinde hayatını kaybetti.
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Beykoz'da, yol kenarındaki direğe çarpan motosikletin sürücüsü Onur Çıtır (31), hayatını kaybetti.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kaza, saat 23.30 sıralarında Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Çıtır'ın kullandığı 34 NCM 191 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.
Savrulan motosiklet, önce kaldırım taşına ardından yol kenarındaki direğe çarptı.Beykoz'da motosiklet kazası: Onur Çıtır yaşamını yitirdi
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Onur Çıtır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam