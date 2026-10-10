Çatıdan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin çatının diğer bölümlerine ve polikliniklere sıçramasını önlemek amacıyla yoğun bir çalışma başlattı.

Yangın kontrol altına alındı (Foto: İHA)

"CAN VE MAL KAYBI YOK"

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangının hastaların bulunduğu alanlara sıçramadığı vurgulanarak, "Yangının idari binada meydana geldiği, polikliniklerde ve hasta ile personelin bulunduğu alanlarda herhangi bir yangın olmadığı tespit edilmiştir. Tedbir amacıyla dumandan etkilenme ihtimali bulunan D bloktaki hastalar tahliye edilmiştir. Olayda herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamakta olup, yangından etkilenen hasta veya vatandaşımız bulunmamaktadır" denildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.