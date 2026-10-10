Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi’nde çatı yangını: Yaklaşık 40 kişi tahliye edildi
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin idari binasında çıkan yangın çatıya sıçradı. Dumanın polikliniklerin giriş katlarına yayılması üzerine D bloktaki yaklaşık 40 kişi tedbir amacıyla ek binaya tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can ve mal kaybı yaşanmadı.
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle tedbir amaçlı ek binaya tahliye edilen yaklaşık 40 kişi, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden hastane binasına alındı.
Yangın, saat 19.15 sıralarında Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Denizer Caddesi üzerinde bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin idari binasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, idari işler bölümündeki havalandırma boşluğunda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın çatısına sıçradı.
Çatıdan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin çatının diğer bölümlerine ve polikliniklere sıçramasını önlemek amacıyla yoğun bir çalışma başlattı.
Dumanın polikliniklerin giriş katlarına yayılması üzerine D bloktaki yaklaşık 40 kişi, ekiplerin kontrolünde bitişikteki ek binaya tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında ve etkili müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından tedbiren ek binaya alınan hasta ve vatandaşlar yeniden hastane binasına yerleştirildi.
"CAN VE MAL KAYBI YOK"
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangının hastaların bulunduğu alanlara sıçramadığı vurgulanarak, "Yangının idari binada meydana geldiği, polikliniklerde ve hasta ile personelin bulunduğu alanlarda herhangi bir yangın olmadığı tespit edilmiştir. Tedbir amacıyla dumandan etkilenme ihtimali bulunan D bloktaki hastalar tahliye edilmiştir. Olayda herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamakta olup, yangından etkilenen hasta veya vatandaşımız bulunmamaktadır" denildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.