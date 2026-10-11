Sultangazi'de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
İstanbul Sultangazi'de sokakta yürüyen bir genç, plakasız motosikletle gelen iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.
Sultangazi'de sokakta yürüyen genç, motosikletli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
SOKAKTA YÜRÜYEN GENÇ SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
Olay, 9 Ekim Cuma günü saat 22.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen genç, plakasız motosikletle gelen 2 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1 kişi bacağından yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ÇEVREDE 3 BOŞ KOVAN TESPİT EDİLDİ
Tedavi altına alınan gencin bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmalarda, çevrede 3 boş kovan tespit edildi. Polis ekipleri, saldırının ardından olay yerinden hızla uzaklaşan şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.