Sultangazi'de sokakta yürüyen genç, motosikletli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

SOKAKTA YÜRÜYEN GENÇ SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Olay, 9 Ekim Cuma günü saat 22.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen genç, plakasız motosikletle gelen 2 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1 kişi bacağından yaralandı.

Sultangazi'de sokakta yürüyen genç, motosikletli iki şüpheli tarafından saldırıya uğradı. (Foto: DHA)

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇEVREDE 3 BOŞ KOVAN TESPİT EDİLDİ

Tedavi altına alınan gencin bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmalarda, çevrede 3 boş kovan tespit edildi. Polis ekipleri, saldırının ardından olay yerinden hızla uzaklaşan şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

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