Düğünde başlayan kuzen kavgası kanlı bitti! Öğretmen Mustafa Yasan öldürüldü: 3 tutuklama
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde düğünde kuzenler arasında başlayan tartışma, evlerinin önünde taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Öğretmen Mustafa Yasan (32) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düğünde başlayan kuzen kavgası ölümle sonuçlandı. İddiaya göre, Hürriyet Mahallesi'nde kuzenler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, davetlilerin araya girmesiyle sona erdi. Ancak tarafların evlerinin önünde yeniden başlayan tartışma, yakınlarının da katılmasıyla taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
ÖĞRETMEN KURTARILAMADI
Kavgada Mustafa Yasan ile Mahmut Y. (47) ağır yaralandı. Başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Yasan, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yasan'ın Ceylanpınar ilçesindeki Cengiz Topel İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayın ardından Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Mustafa Y. (20), Aslan Y. (28), İsmail Y. (38) ve İbrahim Y. (39) gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Y., İsmail Y. ve İbrahim Y. "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Aslan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.