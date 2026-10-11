Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düğünde başlayan kuzen kavgası ölümle sonuçlandı. İddiaya göre, Hürriyet Mahallesi'nde kuzenler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, davetlilerin araya girmesiyle sona erdi. Ancak tarafların evlerinin önünde yeniden başlayan tartışma, yakınlarının da katılmasıyla taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

ÖĞRETMEN KURTARILAMADI

Kavgada Mustafa Yasan ile Mahmut Y. (47) ağır yaralandı. Başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Yasan, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yasan'ın Ceylanpınar ilçesindeki Cengiz Topel İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.