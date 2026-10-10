Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor.

İstanbul'da hastane çatısında yangın çıktı

Cevizli Mahallesi'ndeki hastanenin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Bazı hastalar tahliye edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.