Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi'nin çatısında yangın! Müdahale sürüyor
İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili ayrıntılar henüz netleşmedi.
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Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor.İstanbul'da hastane çatısında yangın çıktı
Cevizli Mahallesi'ndeki hastanenin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Bazı hastalar tahliye edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam