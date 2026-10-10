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Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi'nin çatısında yangın! Müdahale sürüyor

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili ayrıntılar henüz netleşmedi.

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Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi'nin çatısında yangın! Müdahale sürüyor

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Video Oynatma İkonu İstanbul'da hastane çatısında yangın çıktı

Cevizli Mahallesi'ndeki hastanenin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Bazı hastalar tahliye edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Ebru Bektaş
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