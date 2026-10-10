Görenler maket sanıyor! Dünyanın en garip ve ufak evleri
Dünyanın farklı noktalarında bulunan bazı evler, sıra dışı mimarileri ve şaşırtıcı boyutlarıyla görenleri hayrete düşürüyor. Kimi dev kayaların arasına inşa ediliyor, kimi ise yalnızca birkaç metrekarelik alanıyla bir evin ne kadar küçük olabileceğini gözler önüne seriyor. İlk bakışta oyuncak ya da maket izlenimi veren bu yapılar, mimarinin alışılmış kalıpların dışına çıkabildiğini gösteriyor.
Küçük evlerin bir kısmı geçmişten günümüze ulaşan tarihi yapılar olarak korunurken bazıları doğayla uyum sağlamak veya farklı bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla tasarlanıyor. İngiltere'deki daracık bir balıkçı evi, Portekiz'de kayaların arasına yerleşen bir yapı ve ABD'de mantarı andıran bir tasarım, dünyanın en dikkat çekici evleri arasında öne çıkıyor.
İNGİLTERE'NİN EN KÜÇÜK EVİ: BİRKAÇ ADIMDA BÜTÜN ODALAR
Galler'in Conwy kentinde bulunan Quay House, İngiltere'nin en küçük evi olarak tanınıyor. Kırmızı cephesiyle dikkat çeken yapı, yaklaşık 3,05 metre uzunluğunda ve 1,83 metre genişliğinde. Dışarıdan bakıldığında küçük bir dükkanı ya da dekoratif bir yapıyı andıran ev, son derece sınırlı bir alana sahip.
Evin geçmişi de en az boyutları kadar ilginç. Yapının son sakinlerinden Robert Jones'un yaklaşık 1,90 metre boyunda olduğu belirtiliyor. Bir balıkçı olan Jones, 1900 yılında evden ayrıldı. Günümüzde ziyaretçilerin ilgisini çeken yapı, küçük alanların günlük yaşam için nasıl kullanıldığını gösteren sıra dışı bir örnek olarak varlığını sürdürüyor.
PORTEKİZ'DE DEV KAYALARIN ARASINA KURULAN EV
Portekiz'in Fafe bölgesindeki Casa do Penedo, geleneksel ev tasarımlarından tamamen farklı bir görünüme sahip. Yapı, doğal kaya bloklarının arasına yerleştirilmiş olması nedeniyle uzaktan bakıldığında sanki kayaların kendiliğinden oluşturduğu bir barınağı andırıyor.
13 Ekim 1974'te açılan ev, öncelikle bir aile sığınağı olarak tasarlandı. İnşasında çevredeki doğal oluşumlarla bütünleşen bir yaklaşım benimsendi. Taş duvarları ve sıra dışı çatısıyla dikkat çeken Casa do Penedo, doğayla mimariyi bir araya getiren örneklerden biri olarak tanınıyor. Yapının en dikkat çekici özelliği, kayaları yalnızca çevresinde bırakmak yerine tasarımın temel unsurlarından biri haline getirmesi.
ABD'DE MANTAR BİÇİMİNDE BİR EV
ABD'nin Ohio eyaletindeki Cincinnati kentinde bulunan Mushroom House, alışılmış konut tasarımlarını geride bırakan mimarisiyle öne çıkıyor. Adını mantarı andıran biçiminden alan yapı, geleneksel duvarlar ve düz çatılar yerine farklı boyutlardaki yuvarlak bölümlerden oluşuyor.
Evin yapımında beton ve çelik gibi malzemeler kullanıldı. Yapının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre tasarım, beton ve çelik taşıyıcıların üzerinde yükselen dört büyük bölümden oluşuyor. Bu bölümler, binaya mantarları andıran görünümünü kazandırıyor. Mushroom House, küçük evlerden farklı olarak boyutuyla değil, alışılmadık biçimiyle dikkat çekiyor ve mimarinin yalnızca işlevsel değil, sanatsal bir ifade biçimi de olabileceğini gösteriyor.
KÜÇÜK EVLER NEDEN BU KADAR İLGİ GÖRÜYOR?
- Sıra dışı ve küçük evlere duyulan ilginin arkasında yalnızca görsel farklılıklar bulunmuyor. Bu yapılar, yaşam alanlarının büyüklüğü ile kullanım biçimi arasındaki ilişkiyi de gündeme getiriyor. Özellikle dar alanlarda tasarlanan evler, her metrekarenin nasıl değerlendirilebileceğine ilişkin farklı fikirler sunuyor.
- Tarihi küçük evler geçmişteki yaşam koşulları hakkında bilgi verirken modern ve sıra dışı tasarımlar mimarların malzeme, biçim ve çevreyle ilişki konularında ne kadar özgün çözümler geliştirebildiğini ortaya koyuyor. Bazı yapılar doğayla bütünleşmeleriyle, bazıları ise alışılmışın dışındaki görünümleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
BİR EVİN ETKİLEYİCİ OLMASI İÇİN BÜYÜK OLMASI GEREKMİYOR
Dünyanın farklı yerlerindeki bu sıra dışı yapılar, mimaride büyüklüğün tek ölçüt olmadığını gösteriyor. Conwy'deki dar ev, sınırlı alanıyla; Casa do Penedo, kayalarla bütünleşen tasarımıyla; Mushroom House ise mantarı andıran mimarisiyle öne çıkıyor.
İlk bakışta maket sanılabilecek bu evler, farklı ihtiyaçların ve yaratıcı fikirlerin mimariye nasıl yansıyabildiğini gözler önüne seriyor. Her biri farklı bir hikaye taşıyan yapılar, küçük ya da sıra dışı bir tasarımın da dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin ilgisini çekebileceğini kanıtlıyor.
Kaynak
Visit Wales: Galler'deki sıra dışı yapılar ve Conwy'deki Quay House'un ölçüleri, geçmişi ve son sakini hakkında bilgiler.
Transport for Wales: Quay House'un ölçüleri ve Robert Jones hakkındaki bilgiler.
Casa do Penedo – Portekiz'deki kaya evinin konumu, açılış tarihi ve tasarım amacı.
Mushroom House – ABD'deki mantar biçimli evin inşasında kullanılan malzemeler ve mimari özellikleri.
ABD Kongre Kütüphanesi: Cincinnati'deki Mushroom House'un mimarisi ve konumuyla ilgili bilgiler.
Editoryal not: Haberdeki Quay House için daha doğru ifade, Britanya'nın en küçük evi şeklindedir. Ayrıca yapıların boyutları ve mimari özellikleri kaynaklardaki bilgiler esas alınarak aktarılmıştır.