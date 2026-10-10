Küçük evlerin bir kısmı geçmişten günümüze ulaşan tarihi yapılar olarak korunurken bazıları doğayla uyum sağlamak veya farklı bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla tasarlanıyor. İngiltere'deki daracık bir balıkçı evi, Portekiz'de kayaların arasına yerleşen bir yapı ve ABD'de mantarı andıran bir tasarım, dünyanın en dikkat çekici evleri arasında öne çıkıyor.

Galler'in Conwy kentinde bulunan 3,05 metrelik Quay House, 1,90 metre boyundaki son sakini balıkçı Robert Jones'un 1900'de ayrılmasından bu yana İngiltere'nin en küçük evi olarak ziyaretçilerini ağırlamaktadır. (Foto: Takvim foto arşivi)

İNGİLTERE'NİN EN KÜÇÜK EVİ: BİRKAÇ ADIMDA BÜTÜN ODALAR

Galler'in Conwy kentinde bulunan Quay House, İngiltere'nin en küçük evi olarak tanınıyor. Kırmızı cephesiyle dikkat çeken yapı, yaklaşık 3,05 metre uzunluğunda ve 1,83 metre genişliğinde. Dışarıdan bakıldığında küçük bir dükkanı ya da dekoratif bir yapıyı andıran ev, son derece sınırlı bir alana sahip.

Evin geçmişi de en az boyutları kadar ilginç. Yapının son sakinlerinden Robert Jones'un yaklaşık 1,90 metre boyunda olduğu belirtiliyor. Bir balıkçı olan Jones, 1900 yılında evden ayrıldı. Günümüzde ziyaretçilerin ilgisini çeken yapı, küçük alanların günlük yaşam için nasıl kullanıldığını gösteren sıra dışı bir örnek olarak varlığını sürdürüyor.