Ankara'nın Etimesgut ilçesinde gece özel bir anaokuluna silahla ateş açılması olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. ANAOKULUNA ATEŞ AÇTILAR

Olay, 6 Ekim'de saat 02.45 sıralarında Etimesgut ilçesi Şeker Mahallesi 1407. Cadde'de meydana geldi. Bir özel anaokuluna kapalı olduğu gece saatlerinde silahla ateş açıldı. Sabah okula gelen personel, kapıya 4 mermi isabet ettiğini fark etti. İhbar üzerine gelen ekipler, olay yerinde 2 adet 9x19 milimetre çapında boş kovan buldu. Ankara'da anaokuluna silahlı saldırı: 5 tutuklama

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde özel bir anaokuluna gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi (Foto: DHA) KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Olayın aydınlatılması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay öncesi ve sonrasına ait kamera görüntüleri ile araç hareketleri ve güzergahları incelendi. Saha çalışmaları sonucunda saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri, olayda kullanılan araç ve silahla bağlantıları tespit edildi.