Yalova 'da ağustos ayında kız arkadaşı Dilan P. ile gazinoya giden Tevfik Beyhan, sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak genç kızları bu tür iş yerlerinde çalışmaya davet etti. "Reşo" takma adını kullanan Beyhan, kendisini gazinonun müdürü olarak tanıtarak yayını izleyenlere çeşitli vaatlerde bulundu.

Canlı yayındaki sözleri sonrası gözaltına alındı. (Fotoğraflar: DHA)

Beyhan, yayında kendisine soru yönelten genç kızlara, "Biz ulaşacağız sana. Bir sıkıntın varsa yardımcı olacağız, problemin varsa yardımcı olacağız, rahat ol. Kimseye eyvallahımız olmaz, yanımıza geldiğin sürece bir sıkıntın olmayacak. Yemen, içmen, konaklaman olacak. Paranı kazanacaksın. Kralına eyvallahın olmayacak, rahat ol kardeşim benim. Abilik yapacağız, dostluk yapacağız, babalık yapacağız, rahat olun, sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

Bir başka paylaşımında ise gazinonun imkanlarını anlatan Beyhan, "Mekan sahile sıfır, yüzebilirsiniz, girebilirsiniz. Bahçemiz var, mangal, okey mokey oynayabilirsiniz burada. Yani yeme içme konaklama servis zaten bana ait, mekanımız güzel bizim yani" dedi.