Skandal yayın sonrası tutuklanmıştı: Genç kızlara gazino çağrısı yapan 'Reşo' hakkında istenen ceza belli oldu
Yalova’da sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak genç kızları gazinoda çalışmaya davet eden ve kendisini mekanın müdürü olarak tanıtan “Reşo” lakaplı Tevfik Beyhan ile kız arkadaşı hakkında dava açıldı. Tutuklu Beyhan ve serbest bırakılan kız arkadaşı için 3 yıla kadar hapis ve 2 bin güne kadar adli para cezası istendi.
Yalova'da ağustos ayında kız arkadaşı Dilan P. ile gazinoya giden Tevfik Beyhan, sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak genç kızları bu tür iş yerlerinde çalışmaya davet etti. "Reşo" takma adını kullanan Beyhan, kendisini gazinonun müdürü olarak tanıtarak yayını izleyenlere çeşitli vaatlerde bulundu.
Beyhan, yayında kendisine soru yönelten genç kızlara, "Biz ulaşacağız sana. Bir sıkıntın varsa yardımcı olacağız, problemin varsa yardımcı olacağız, rahat ol. Kimseye eyvallahımız olmaz, yanımıza geldiğin sürece bir sıkıntın olmayacak. Yemen, içmen, konaklaman olacak. Paranı kazanacaksın. Kralına eyvallahın olmayacak, rahat ol kardeşim benim. Abilik yapacağız, dostluk yapacağız, babalık yapacağız, rahat olun, sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.
Bir başka paylaşımında ise gazinonun imkanlarını anlatan Beyhan, "Mekan sahile sıfır, yüzebilirsiniz, girebilirsiniz. Bahçemiz var, mangal, okey mokey oynayabilirsiniz burada. Yani yeme içme konaklama servis zaten bana ait, mekanımız güzel bizim yani" dedi.
BURSA'DA YAKALANARAK TUTUKLANDI
Canlı yayının ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı. Gazinoda inceleme yapan güvenlik görevlileri, Beyhan'ın mekanın müdürü veya çalışanı olmadığını, yalnızca müşteri olarak bulunduğunu belirledi.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Beyhan, Bursa'da, kız arkadaşı Dilan P. ise Yalova'da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Beyhan tutuklanırken kız arkadaşı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
"ALKOLÜN ETKİSİYLE NE SÖYLEDİĞİMİ BİLMİYORUM"
Soruşturma kapsamında ifade veren Beyhan, Bursa'da bir gazinoda garson olarak çalıştığını belirterek, "Dilan P. ile olaydan iki ay önce sosyal medya üzerinden tanıştık. O akşam kendisiyle eğlenmek için gazinoya gittik. Alkolün etkisiyle ne söylediğimi bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
Dilan P. de savunmasında, "Reşo" takma adıyla tanıdığı Beyhan'ın daveti üzerine gazinoya eğlenmek için gittiğini söyledi. Mekandaki gürültü nedeniyle erkek arkadaşının ne söylediğini duymadığını belirten Dilan P., suçlamaları kabul etmedi.
3 YILA KADAR HAPİS VE ADLİ PARA CEZASI İSTEMİ
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Tevfik Beyhan ve kız arkadaşı hakkında, "Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri verme, dağıtma veya yayma" suçundan dava açıldı.
Savcılık, iki sanık için 3 yıla kadar hapis ve 200 günden 2 bin güne kadar adli para cezası talep etti. Tevfik Beyhan ve kız arkadaşının yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.