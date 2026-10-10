Ankara Çubuk'ta otomobil bisikletli çocuğa çarptı: 10 yaşındaki Muhammed Emin hayatını kaybetti
Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobilin bisikletli çocuğa çarptığı kazada sürücü ve 10 yaşındaki çocuk yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobilin bisikletli çocuğa çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ve çocuk yaralandı. 10 yaşındaki Muhammed Emin Kutaş hayatını kaybetti.
OTOMOBİL 10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPTI
Kaza, Şabanözü-Çubuk karayolu üzerinde Çankırı Bulvarı ile Ayet1 Sokak kesiştiği lambalı kavşakta dün saat 17:50 sıralarında meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 55 JP 925 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Emin Kutaş'a çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü sürücü M.Y. ile bisikletli Muhmmed Emin Kutaş yaralandı. Yaralı çocuk ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı sürücü ise ambulansla Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
AĞIR YARALANAN ÇOCUK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Muhammed Emin Kutaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.