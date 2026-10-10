Otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuğa çarptı. (Foto: DHA)

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü sürücü M.Y. ile bisikletli Muhmmed Emin Kutaş yaralandı. Yaralı çocuk ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı sürücü ise ambulansla Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.