Esenyurt'ta biri 10, diğeri ise 14 yaşındaki kardeşlerini otomobiliyle okula bırakmak isteyen Yusuf Enis Güler isimli kişinin aracına, trafikte tartıştığı 51 yaşındaki H.Ö isimli şahıs ateş açtı. O anlar kameraya yansırken, şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

ÇOCUKLARA ALDIRIŞ ETMEDEN OTOMOBİLE ATEŞ AÇTI

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi Osmangazi Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Yusuf Enis Güler isimli kişi, sabah saatlerinde biri 10, diğeri ise 14 yaşındaki kız kardeşlerini otomobili ile okula götürdüğü sırada cadde üzerinde karşıya geçmek isteyen iki çocuğa yol vermek için durakladı. O sırada arkadan gelen 51 yaşındaki H.Ö isimli şahıs, Güler'e korna çalarak küfür etti.

İddiaya göre şahıs, Güler'in de kendisine karşılık vermesi üzerine camdan silahını göstererek tehditler savurdu. Güler, otomobiliyle olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada peşine takılan saldırgan, içerisinde iki çocuk olduğu halde kovaladığı otomobile ateş açtı.

Esenyurt'ta trafikte araca ateş açıld