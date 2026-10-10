İsrail'in saldırılarını ateşkese rağmen sürdürdüğünü ifade eden Khaleel, şu sözleri kullandı: "Ateşkes anlaşmalarına rağmen saldırılarını durdurmayan İsrail, kadınları, çocukları, yaşlıları ve sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Camiiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri siyonistlerin hedefinde. Beyaz bayrak açan siviller dahi üzerlerine ateş açılarak katlediliyor. İşgalciler, kullanılması uluslararası sözleşmelerce yasaklanmış bombalarla Gazze'yi vurmaya devam ediyor"

"AÇLIK SİLAH OLARAK KULLANILIYOR" Gazze'deki insani krizin ağırlaştığına dikkat çeken Khaleel, kronik hastaların ve hamile kadınların elektrik, yakıt ve ilaç sıkıntısı nedeniyle tedaviye erişemediğini söyledi. İsrail'in basın mensuplarını da hedef aldığını savunan Khaleel, insani yardımların engellenmesine tepki gösterdi. Khaleel, "Apertheid rejimi İsrail, insani yardımların girişini de engelleyerek açlığı Gazze'ye yönelik bir silah olarak kullanıyor" diye konuştu.

İSLAM DÜNYASINA VE ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI Batılı devletlerin İsrail'e desteğini eleştiren Khaleel, İslam ülkelerini ortak hareket etmeye ve Gazze'ye yönelik somut adımlar atmaya çağırdı.