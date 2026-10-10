Kapadokya’da Gazze mesajı! Sıcak hava balonları kefiyelerle gökyüzüne yükseldi
Kapadokya’da Gazze’ye destek amacıyla düzenlenen etkinlikte sıcak hava balonları, sepetlerine asılan kefiyelerle gökyüzüne yükseldi. Türk ve Filistin bayraklarının taşındığı etkinlikte, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması ve insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması çağrısı yapıldı.
İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği tarafından, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze halkına destek amacıyla Nevşehir'in Göreme beldesinde etkinlik düzenlendi.
Katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra "Aksa için Nevşehir omuz omuza" yazılı pankartlar taşıdı. Gazze halkının sembolleşmiş kültürel unsurlarından kefiye desenleriyle hazırlanan sıcak hava balonları, sepetlerine asılan kefiyelerle uçuş gerçekleştirdi.
"ZULÜM 3 YILDIR ARALIKSIZ SÜRÜYOR"
Etkinlikte grup adına basın açıklamasını, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Sudanlı Mustafa Khaleel okudu. Khaleel, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda on binlerce sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin enkaz altında olduğunu ve sağlık sisteminin çöktüğünü belirtti.
İsrail'in saldırılarını ateşkese rağmen sürdürdüğünü ifade eden Khaleel, şu sözleri kullandı:
"Ateşkes anlaşmalarına rağmen saldırılarını durdurmayan İsrail, kadınları, çocukları, yaşlıları ve sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Camiiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri siyonistlerin hedefinde. Beyaz bayrak açan siviller dahi üzerlerine ateş açılarak katlediliyor. İşgalciler, kullanılması uluslararası sözleşmelerce yasaklanmış bombalarla Gazze'yi vurmaya devam ediyor"
"AÇLIK SİLAH OLARAK KULLANILIYOR"
Gazze'deki insani krizin ağırlaştığına dikkat çeken Khaleel, kronik hastaların ve hamile kadınların elektrik, yakıt ve ilaç sıkıntısı nedeniyle tedaviye erişemediğini söyledi. İsrail'in basın mensuplarını da hedef aldığını savunan Khaleel, insani yardımların engellenmesine tepki gösterdi.
Khaleel, "Apertheid rejimi İsrail, insani yardımların girişini de engelleyerek açlığı Gazze'ye yönelik bir silah olarak kullanıyor" diye konuştu.
İSLAM DÜNYASINA VE ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI
Batılı devletlerin İsrail'e desteğini eleştiren Khaleel, İslam ülkelerini ortak hareket etmeye ve Gazze'ye yönelik somut adımlar atmaya çağırdı.
Khaleel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İslam dünyasının dağınıklığı, ortak ve etkili bir tutum geliştirilmesinin önündeki en büyük engellerden biridir. İslam ülkeleri, farklılıklarını bir kenara bırakarak insani yardımın ulaştırılması, sivillerin korunması ve kalıcı bir ateşkes için ortak sorumluluk üstlenmelidir. Gazze'de yaşananların siyasi çıkarlar, diplomatik hesaplar veya lobi faaliyetleri nedeniyle görmezden gelinmesine izin verilmemelidir. Netanyahu ve hükümeti başta olmak üzere sorumlular uluslararası hukuk önünde hesap vermelidir."
Türkiye'deki ve dünyadaki Kudüs sevdalılarıyla birlikte Filistin'e yönelik saldırılara karşı çıktıklarını belirten Khaleel, uluslararası mekanizmaları ve tüm insanlığı İsrail'in hukuksuz adımlarını ve işgalini durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.