Tespo kampanyasının 7 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. Toplam 277 bin 854 kişinin katıldığı kampanyada Volvo EX-30 Ultra P4 Long Range 2026 model elektrikli otomobil, Samsung Galaxy S26 cep telefonu, LG 75 inç Smart TV ve LG dikey şarjlı süpürge kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Asil talihlilerin en geç 24 Ekim 2026, yedek talihlilerin ise en geç 8 Kasım 2026 tarihine kadar gerekli başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. İkramiyelerin son teslim tarihi ise 15 Kasım 2026 olarak açıklandı.
Volvo EX-30 Ultra P4 Long Range Elektrikli 2026 Model Otomobil
ASIL TALİHLİLER
YEDEK TALİHLİLER
1 ATAKLI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ANTALYA
1 BADEFE OTELCİLİK TURİZM TİC.LTD. ŞTİ.
AYDIN
Samsung Galaxy S26 12/256 GB Cep Telefonu
ASIL TALİHLİLER
YEDEK TALİHLİLER
1 NAZIM ÖZTÜRK
ANTALYA
1 ÖZEL YENİYOL EĞİTİMÖĞRETİM VE YAY.TİC.LTD.ŞTİ.
ESKİŞEHİR
2 AHMET UYSAL/ DR MUAYENEHANE
ESKİŞEHİR
2 SİNANOĞLU TUR.LTD.ŞTİ.
MUĞLA
3 ATA RAKOR BAĞLANTI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ
İSTANBUL
3 EKREM YÜZDAĞ
MUĞLA
4 DEN GE MARKETÇİLİK GIDA İNŞ.TURZ.HAY.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
İZMİR
4 VEYSEL CENGİZ
MUĞLA
5 MUSA YAVUZ
BURDUR
5 RECEP BELEN
ANTALYA
6 RAHİM ALACA
İZMİR
6 ÖMY DOĞAN PETROL GIDA İNŞ.EM.OTO.TAŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ANTALYA
7 SEMİH UYSAL
ANTALYA
7 ÖMER KILINÇ
MUĞLA
8 METİN ÖLÇER - MT TEMİZLİK
İZMİR
8 ALİ HAYDAR BOZOĞLAN GREEN NATURE MARKET
MUĞLA
9 BSTN TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
DENİZLİ
9 İSTANBUL CAM VE İNŞ.MALZ.TUR.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ
ANTALYA
10 KONPET DİNLENME TESİSLERİ VE AKARYAKIT LİMİTED ŞİRKETİ
ESKİŞEHİR
10 UĞUR FİLİM FİL.VE SİNEMACILIK VEYAT İŞL.A.Ş.
MUĞLA
11 CASTLE RENT A CAR OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İSTANBUL
11 ZAFER SUCU
MUĞLA
12 ÖZGÜRGENLİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BURSA
12 BELGİN KARAHAN
AYDIN
13 FATMA BOZKURT
İSTANBUL
13 MERT EŞKİN
AYDIN
14 YUSUF BIÇAKÇI BIÇAKÇI MARKET
AYDIN
14 ÜNAL ÖZGAN / DAYI MARKET
MUĞLA
15 ANTALYA VİZYON YEMEKÇİLİK GIDA TUR.TİC VE SAN. A. ŞİRKETİ
ANTALYA
15 MEHMET ÇETİN YAŞMİN SU HEDİYELİK TOPTAN
ANTALYA
16 ERDİNÇ YAKIN
denizli
16 BURCU GÖKDOĞAN YEŞİLOVA
İSTANBUL
17 ÖMER FARUK ALPER (SİNANOĞLU ECZANESİ)
ANTALYA
17 HANIFI YALÇINKAYA-YALÇINKAYA MARKET
İZMİR
18 TARLACI GIDA
SAMSUN
18 BAŞARI BESİCİLİK KOZ. OTOM. TEM. GIDA İNŞ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
BURSA
19 EGEMEN ÇEŞMECİOĞLU - EGEPAŞ
İZMİR
19 MİLANO PLAYSTATİON OYUN SALONU TEKS SAN.VE TİC.LTD ŞİRKETİ
DENİZLİ
20 KILIÇ PASTACILIK AMBALAJ GIDA MAD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
SAMSUN
20 HURŞİT İNGEÇ
ANTALYA
21 AHMET YAYLA
DENİZLİ
21 RIDVAN DURAN
BALIKESİR
22 DOĞAN ERDOĞAN TRAUN BUTİK
ANTALYA
22 TAMARI KOCHIASHVILI
ANTALYA
23 AYCAN KİŞİ
AYDIN
23 AL-MU GIDA MAD. VE ÜRETİM TUR.TİC.LTD.ŞTİ
ANTALYA
24 İBRAHİM TEZCAN VE ORT. (VANİLLA PASTANESİ
ANTALYA
24 FEVZİ ÖTER/GÖZDE MARKET
ESKİŞEHİR
25 GÜLNAR NAK.OTO.PET. ÜRN.İNŞ. TURZM. GIDA SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
ESKİŞEHİR
25 BERKAN TAHİROĞLU ELİTE MARKET
ANTALYA
26 BİNTAŞ İHC.TUR.TİC.A.Ş.
MUĞLA
26 FEVZİ ÇAKMAK MADEN MADEN MARKET
DENİZLİ
27 SENEM CIBIR - MARKET MARMARİS
MUĞLA
27 MUSTAFA AKBIYIK
ANTALYA
28 ZAKKUM MARKET&RESTAURANT BUNGALOV
ANTALYA
28 ABDULLAH.AYER
ANTALYA
29 SAİM KABAN
MUĞLA
29 BAYRAM ARICI ARICI GIDA
ANTALYA
30 FRIDAY TURİZM İNŞAAT TİCARET İHRACAT VE İTHALAT LTD.ŞTİ
MUĞLA
30 AHMET ÇORUH-YUNUS EMRE MARKET
İZMİR
31 NASUF ÇELİK- ACAR PANSİYON
DENİZLİ
31 KARAGÖZLER MARİNA YACÇILIK TUR LTD ŞTİ
MUĞLA
32 YUSUF TEKİN İRİSH BAR
MUĞLA
32 SALİH TUNÇ/TUNÇ MARKET
ESKİŞEHİR
33 ABDULLAH YILDIRIM PİN 2 MARKET
ANTALYA
33 KENAN TAŞ - İZ GIDA
MUĞLA
34 HALİL GÜRBÜZ GÜRBÜZ TEKNİK
ANTALYA
34 SEFER YAŞAR 4 MEVSİM RESTAURANT
ANTALYA
35 RECEP ÇARDAK
MUĞLA
35 İSA ÜNSAL
İZMİR
LG 75NANO80A6B 75 inç UHD 4K UHD Smart TV
ASIL TALİHLİLER
YEDEK TALİHLİLER
1 ALİ İMECE
AYDIN
1 MAHMUT DEMİRTAŞ - SOYTAŞ MARKET
MUĞLA
2 NOVA FOOD GIDA LTD.ŞTİ
ANTALYA
2 ERDAL DANIŞIM
İSTANBUL
3 DAMLA GÖKÇETİN-SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
AYDIN
3 MEHMET NURI GÖZEL - GÜZELLER AVM
İZMİR
4 İSMAİL ESEN MARKETÇİLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MUĞLA
4 GİFA ERK TUR.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
MUĞLA
5 JAVAD ILKA
İSTANBUL
5 SEMA KURTAR
MUĞLA
6 ANTALYA GELİŞİM GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
ANTALYA
6 YAKUP TOPÇU
ANTALYA
7 HASKARAKAYA GIDA TUR.İNŞ.OTO TİC.LTD.ŞTİ.
ANTALYA
7 ŞABAN TOYRAN - MARKET
İZMİR
8 KÜRŞAT SARIBALOĞLU
DENİZLİ
8 RAMAZAN KAVCAR / DEĞİRMEN RESTAURANT
ANTALYA
9 AHMET DALABASMAZ (KÜÇÜK ÇİFTLİK BAKKAL)
ANTALYA
9 SEVGİ AĞGEDİK TEKSTİL
ANTALYA
10 ADİL KILIÇ
MUĞLA
10 SUDE NUR GÜVEN
İSTANBUL
11 ASBORA GIDA TUR.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ.
MUĞLA
11 AYNUR MERİÇ JOKER MARKET
AYDIN
12 KAAN DEMİRBAĞA
ANTALYA
12 YNUS EMRE ÖZMEN
ANTALYA
13 HAYDAR BURAK ERDOĞAN
ANTALYA
13 ALİ ÜNALAN HALK LOKANTASI
ANTALYA
14 ERAY GÜNGÖR YUNUS MARKET
MUĞLA
14 VELİ CAN CAN MARKET
ANTALYA
15 YÜKSELLER KEBAP OTO KİRALAMA TİC. LTD.ŞTİ
ANTALYA
15 EMRAH AKDENİZ (AKDENİZ MARKET )
ANTALYA
16 NECLA BEYAZ / ESYÖRE GIDA
ESKİŞEHİR
16 DOVALIOĞLU LTD.ŞTİ.
İZMİR
17 MUHAMMET KARASU
İZMİR
17 FATİH SÜRÜCÜOĞLU
MUĞLA
18 SÜLEYMAN ÇELİK
ESKİŞEHİR
18 AZİZİYE PET. GIDA VE HEDİYELİK EŞYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İZMİR
19 FARIS ASLAN BİLL COSBY BAR
ANTALYA
19 MESUT ÖZGÜR
İSTANBUL
20 MUHAMMET AYDIN BAYLAR / GESTA GURME KARADENİZ RESTORANT
MUĞLA
20 DORDEF MFC GID.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ
İZMİR
21 HASAN DOĞANCI DOĞANCI MARKET
MUĞLA
21 ABDULHAKİM ATKAN
ANTALYA
22 USTA HAN DÖNER GIDA VE SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ
İZMİR
22 MUSTAFA YARAR
SAMSUN
23 KADİR GÖRGÜLÜ
ANTALYA
23 AS BEY GIDA TEKSTİL AMBALAJ MADENCİLİK SAN.TİC.AN.Şİ.
KÜTAHYA
24 EVRAL GIDA MOBL.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
ESKİŞEHİR
24 ALİ CAMCI MEGA TOPTAN TİCARET
İSTANBUL
25 NİLÜFER KÜLLÜK
İSTANBUL
25 HAZER SEY.TUR.TİC.LTD.ŞTİ
MUĞLA
26 MUSTAFA YERLİ-YERLİ MARKET
İZMİR
26 SÜLEYMAN ACUN KAPTAN YAVUZ TEKNE İŞLETMESİ
MUĞLA
27 TUĞBA BAŞBUĞ TUĞÇE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VE AMBALAJ
ANTALYA
27 İBRAHİM GÜNAYDIN KANTİN İŞLETME
ANTALYA
28 BURCU BARIŞCAN
İZMİR
28 HAVVA DEMİR
ANTALYA
29 AKYAKA GÜRKANLAR TURİZM GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ANKARA
29 MELİHHA ÇALIŞKAN-MELİHA HANIM SU BÖREĞİ
MUĞLA
30 RAMAZAN TETİKÇİ
ANTALYA
30 HASAN AYDIN-AY GIDA PAZARI
AYDIN
31 ASİL EGE GIDA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞTİ.
MUĞLA
31 TUĞBA KARAKUŞ-TUĞBA MARKET
MUĞLA
32 ALİ KARAKAN DEDEM KEBAB
AYDIN
32 MUSUR PİŞKİN - CAN BÜFE
İZMİR
33 İMN TALAY GIDA İNŞ.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
BURDUR
33 İSMAİL AKYAĞCI ŞAHAK GIDA PAZARI
DENİZLİ
34 PERGE LOJİSTİK GID.PAZ.TİC.LTD.ŞTİ.
ANTALYA
34 ESİN ERGEN BALABAN
ANTALYA
35 CYM NAKLİYAT GIDA İNŞ. İNŞ.MALZ.TİC.VE İTH.İHR. LTD. ŞTİ.
İZMİR
35 HASAN NERGİZ HASKAN OTOMOTİV
İZMİR
LG A9K-Core2 Dikey şarjlı süpürge
ASIL TALİHLİLER
YEDEK TALİHLİLER
1 MUĞDAT DEMİR
ANTALYA
1 AYŞE ÜNLÜSOY
MUĞLA
2 TEKİN TOPTAN TİC.HALİL İBRAHİM OKYAY-EFE TUGAY OKYAY
MUĞLA
2 AYŞE ALAGÖZ ADIYAMAN TÜTÜNCÜSÜ
İSTANBUL
3 SİDE FLYİNG HORSE TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ANTALYA
3 MUĞLA ATA AMBALAJ TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
MUĞLA
4 ZEKİ PEKMEZCİOĞLU-DERMAN BÜFE
AYDIN
4 KISMET GIDA MAR.TÜK. SAN LTD.ŞTİ.
İZMİR
5 HASAN OKTAN - OKTAN GIDA
DENİZLİ
5 ÖZAK GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
AFYON
6 YEŞİL BEYAZ GIDA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MUĞLA
6 BARAN AKTAN HAMAM İŞLETME
ANTALYA
7 KARAKAYA MARKET DURSUN KARAKAYA
ANTALYA
7 MELEK KOYUN-ONGUN TEKEL BÜFE
MUĞLA
8 OSMAN USLU USLU TİCARET TOPTAN PERAKENDE BAKKALİYE
BALIKESİR
8 HILDEGARD FRAUKE KOLLMANN
ANTALYA
9 DOĞUKAN KAPLANER HARİKA BÖREK
İSTANBUL
9 OĞUZ YILMAZ-OĞUZ MARKET
İZMİR
10 AYŞE KAYA
MUĞLA
10 GÜLŞAH AKIN OĞUZ MARKET
SAMSUN
11 EJDER CİDAN
İSTANBUL
11 LADİN AMBALAJ ORM. ÜRN.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.
ANTALYA
12 NEJDET DİŞLİ (DOYDOY SİMİK KAHVALTI SARAY)
ANTALYA
12 PAPATYA TEMİZLİK EMİNE MÜRTAZAOĞLU
SAMSUN
13 HASAN KARADAĞ
DENİZLİ
13 TK BEY GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
AFYON
14 GÜLLÜK MANDALYA TUR.VE LİMAN HİZ.A.Ş.
MUĞLA
14 MUHAMMED TURHAN
İSTANBUL
15 NEŞE GER AŞKYAKA MARKET
MUĞLA
15 KORTULU GIDA SAN.LTD.ŞTİ.
BURSA
16 NURAY KESKİN MURAT AMBALAJ
ANTALYA
16 NARKENT MARKET ISLETMECILIGI GIDA TEKS.T.N.I.S.V.T.LTD.STI
İZMİR
17 AHMET FİDAN
SAMSUN
17 KURTULUŞ TEZCAN
ESKİŞEHİR
18 NAFİYE ÖZÇAYIR CANSU MARKET
İZMİR
18 TAY PANSİYON - SELÇUK YILMAZ
MUĞLA
19 ADAKALE TURİZM OTELCİLİK A.Ş.
AYDIN
19 KADIKÖY UNLU MAMÜLLER PAZ.GID.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
BALIKESİR
20 CEMİLE BELCİLER
BURSA
20 İLKNUR DİKMEN-DİKMEN MARKET
MUĞLA
21 ERCAN KASAR-DÖNERCİ
AYDIN
21 SELAHATTİN AYDIN
MUĞLA
22 ABDÜLKERİM ABAY
AYDIN
22 ISPARTALILAR GIDA LTD.ŞTİ.
İSTANBUL
23 MÜSLÜME KAYACAN ŞELALE KAFETERYA
MUĞLA
23 AREL ÇEVRE YAT.ENERJI VE ELEKTRIK ÜRETIMI A.S.
ANKARA
24 MEŞALECİ TURİZM TİCARET LTD ŞTİ
ANTALYA
24 ASRIN GÜMÜŞ
ANTALYA
25 MUSTAFA SAÇLI SİDE KERVAN PİDE
ANTALYA
25 SERVET ÖZBEK
ANTALYA
26 AÇ TAVUK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İZMİR
26 BALIKÇIOĞLU GIDA PAZARLAMA İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SAMSUN
27 CLUB AKO MEHMET ÇAKIR
MUĞLA
27 ENES SPOR KOMPLEKSİ KAFETERYA İŞ.İNŞ.VE SAN.TİC.LTD.ŞTİ
ANTALYA
28 BEKİR KARADAĞ/MONTENEGRO 2
MUĞLA
28 ŞEN-İŞ GIDA PAZ.LTD.ŞTİ.
İZMİR
29 MUSTAFA KOYUNCU / ÇAMKÖY İ.Ö.KANTİNİ İŞL.
MUĞLA
29 FURKAN SAMET ERÇELİK
İSTANBUL
30 WHİTE COUNTRY HOTEL TURİZM İNŞAAT SANAYİ LTD.ŞTİ
ANTALYA
30 ALİ YILDIRIM
ANTALYA
LG 75NANO80A6B 75 inç UHD 4K UHD Smart TV
ASIL TALİHLİLER
YEDEK TALİHLİLER
31 ÖZER ÇELİK ÖZNUR MARKET
ANTALYA
31 NEVRİYE ÇOBAN ÇOBAN UNLU MAMÜLLER
MUĞLA
32 MUSTAFA KILLI (BEYAZ SARAY RESTAURANT)
ANTALYA
32 FATMA YASEMİN MANGA
İSTANBUL
33 ABDULLAH KOCA / KAFKAS FOTOKOPİ KIRTASİYE
ESKİŞEHİR
33 HAKK ALANYA GIDA İNŞAAT EMLAK TURİZM VE TİCARET LTD.ŞTİ.
ANTALYA
34 GÖÇENOĞLU HAMZA UN GIDA LTD.ŞTİ
DENİZLİ
34 AHMET AL
ANTALYA
35 HASAN ÜNAL ÜNALLAR MARKET
ESKİŞEHİR
35 MRT UYANIK İÇECEK GIDA MAD SAN VE TİC A Ş
İZMİR
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 16.07.2026 tarih E-40453693-255.01.02-93497 sayılı izni ve 17.07.2026 tarih E-40453693-255.01.02-93577 sayılı değişiklik yazısı ile Tespo Tüketim Malları Tic. ve San. A.Ş. adına; 01.08.2026 (Saat 08.00) – 30.09.2026 (Saat 21.00) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Tespo kampanyasına 277.854 iştirakçi katılmıştır. 07.10.2026 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 1 kişi Volvo EX-30 Ultra P4 Long Range Elektrikli 2026 Model Otomobil, 35 kişi Samsung Galaxy S26 12/256 GB Cep Telefonu, 35 kişi LG 75NANO80A6B 75 inç UHD 4K UHD Smart TV, 35 kişi LG A9K-Core2 Dikey Şarjlı Süpürge kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihliler yukarıda belirtilmiştir. İkramiye kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 24.10.2026, yedek talihlilerin en geç 08.11.2026 tarihine kadar, 0(212) 275 18 07 No.lu faksa ya da mucize@mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Atakent Mah. 221 Sok. Rota Office No: 3A D: 16 Küçükçekmece/İstanbul adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 15.11.2026' dür. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır