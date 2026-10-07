Adana’da sokak ortasında dehşet: Tartıştıkları çocuğu tekme tokat dövüp yerde sürüklediler
Adana’nın Yüreğir ilçesinde iki çocuk, sokakta tartıştıkları M.E.D.'yi tekme ve yumruklarla darp edip yerde sürükledi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Adana'da 2 çocuk, sokakta tartıştıkları M.E.D. isimli çocuğu tekme ve yumrukla dövüp yerde sürükledi. Yaşananlar güvenli kamerasına yansıdı.
TARTIŞTIKLARI ÇOCUĞU TEKME VE YUMRUKLARLA DÖVDÜLER
Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen ve öğrenci olduğu değerlendirilen 2 çocuk, tartıştıkları M.E.D. isimli çocuğa tekme ve yumruklarla saldırdı.
YERDEKİ ÇOCUĞUN BAŞINA TEKME ATIP YERDE SÜRÜKLEDİLER
Kendini korumaya çalışan M.E.D., aldığı darbelerle düştü. Diğer çocuklar, yerdeki M.E.D.'nin başına tekmeyle vurup, yerde sürükledi.
Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlanırken, çocuklar olay yerinden kaçtı.
Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam