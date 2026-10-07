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Adana’da sokak ortasında dehşet: Tartıştıkları çocuğu tekme tokat dövüp yerde sürüklediler

Adana’nın Yüreğir ilçesinde iki çocuk, sokakta tartıştıkları M.E.D.'yi tekme ve yumruklarla darp edip yerde sürükledi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Adana’da sokak ortasında dehşet: Tartıştıkları çocuğu tekme tokat dövüp yerde sürüklediler

Adana'da 2 çocuk, sokakta tartıştıkları M.E.D. isimli çocuğu tekme ve yumrukla dövüp yerde sürükledi. Yaşananlar güvenli kamerasına yansıdı.

TARTIŞTIKLARI ÇOCUĞU TEKME VE YUMRUKLARLA DÖVDÜLER

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen ve öğrenci olduğu değerlendirilen 2 çocuk, tartıştıkları M.E.D. isimli çocuğa tekme ve yumruklarla saldırdı.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. (Foto: DHA)Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. (Foto: DHA)

YERDEKİ ÇOCUĞUN BAŞINA TEKME ATIP YERDE SÜRÜKLEDİLER

Kendini korumaya çalışan M.E.D., aldığı darbelerle düştü. Diğer çocuklar, yerdeki M.E.D.'nin başına tekmeyle vurup, yerde sürükledi.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlanırken, çocuklar olay yerinden kaçtı.

Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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