Adana'da 2 çocuk, sokakta tartıştıkları M.E.D. isimli çocuğu tekme ve yumrukla dövüp yerde sürükledi. Yaşananlar güvenli kamerasına yansıdı.

TARTIŞTIKLARI ÇOCUĞU TEKME VE YUMRUKLARLA DÖVDÜLER

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen ve öğrenci olduğu değerlendirilen 2 çocuk, tartıştıkları M.E.D. isimli çocuğa tekme ve yumruklarla saldırdı.