Esenyurt Sezai Karakoç Anadolu Lisesinde bıçaklı saldırı: 2 öğrenci yaralandı, saldırgan gözaltına alındı
Esenyurt Sezai Karakoç Anadolu Lisesinde öğrenciler arasında çıkan tartışmada bir öğrenci, iki sınıf arkadaşını bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli öğrenci polis ekiplerince gözaltına alınırken, adli ve idari tahkikat başlatıldı.
Esenyurt Sezai Karakoç Anadolu Lisesinde öğrenciler arasında çıkan tartışmada 2 öğrenci bıçakla yaralandı.
Olay, Esenyurt Sezai Karakoç Anadolu Lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğrenciler arasında çıkan tartışma sırasında bir öğrenci, diğer 2 öğrenciyi bıçakla yaraladı.
2 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
Olayın ardından okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin okulda yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı 2 öğrenci, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
DURUMLARI İYİ
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Okula gelerek olayla ilgili bilgi alan Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çobanoğlu, "Sınıf içerisinde bir öğrencimiz, iki sınıf arkadaşını bıçakla yaralamış. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi süreçleri devam ediyor. Adli ve idari tahkikat sürüyor. Yaralı bir çocuğumuzun durumu iyi, hafif yaralı. Diğer çocuğumuzun tedavisi sürüyor. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz" ifadelerini kullandı.