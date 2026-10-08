Marmara'nın altındaki fay hatlarının her an yeni bir enerji boşalmasına gebe olması, geçmişte yaşanan bu sarsıntıların bugün neden bu kadar yakından takip edildiğini açıkça ortaya koyuyor. Özellikle 1999'daki büyük felaketlerin ardından bölgede irili ufaklı pek çok korkutucu deprem kaydedildi. İşte İstanbul'u etkileyen depremler…

17 Ağustos 1999'da meydana gelen Mw 7.4 büyüklüğündeki Gölcük Depremi, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde büyük yıkım ve can kaybına yol açtı. (Foto: AA)

İSTANBUL VE ÇEVRESİNİ SARSAN SON 30 YILIN EN ŞİDDETLİ 10 DEPREMİ

17 Ağustos 1999 - Gölcük / Kocaeli Depremi (Mw 7.4)

17 Ağustos 1999 saat 03.02'de, merkez üssü Kocaeli Gölcük olan bölgede meydana geldi.

Türkiye'nin yakın tarihini değiştiren bu büyük felaket, İstanbul'un özellikle Avcılar başta olmak üzere güney ve batı ilçelerinde yıkıma ve can kayıplarına yol açarak megakentin en karanlık gecelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

12 Kasım 1999'da meydana gelen Mw 7.2 büyüklüğündeki Düzce Depremi, İstanbul ve çevresinde büyük paniğe neden olan yıkıcı bir sarsıntıydı. (Foto: AA)

12 Kasım 1999 - Düzce Depremi (Mw 7.2)

12 Kasım 1999 saat 18.57'de, merkez üssü Düzce'de gerçekleşti.

17 Ağustos'un yaraları henüz sarılmadan Kuzey Anadolu Fayı'nın doğu segmentinin kırılmasıyla oluşan bu şiddetli sarsıntı, İstanbul ve çevresinde de büyük bir panik yaratarak halkın günlerce sokaklarda kalmasına neden oldu.

7 Temmuz 2000'de Marmara Denizi'nde meydana gelen Mw 5.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevresinde hissedilen önemli sarsıntılardan biri oldu. (Foto: AA)

7 Temmuz 2000 - Marmara Denizi Depremi (Mw 5.2)

7 Temmuz 2000 tarihinde Marmara Denizi'nde (Marmara Ereğlisi açıklarında) Mw 5.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmiştir.

1999 depremlerinin ardından Marmara'daki kabuğun denge arayışını sürdürdüğü dönemde, İstanbul ve kıyı şeridindeki ilçelerde bizzat hissedilen orta-şiddetli bir gerilimdi.

19 Temmuz 2003'te Çınarcık açıklarında meydana gelen Mw 5.0 büyüklüğündeki deprem, özellikle İstanbul'un Anadolu Yakası'nda hissedildi. (Foto: AA)

19 Temmuz 2003 - Çınarcık Açıkları / Yalova Depremi (Mw 5.0)

19 Temmuz 2003'te Çınarcık Havzası ve Marmara Denizi'nin doğu kesiminde kaydedildi.

1999 depreminin Marmara içerisindeki kollarında tetiklenen hareketliliklerin devamı niteliğinde olan bu sarsıntı, İstanbul'un Anadolu yakasında daha yoğun hissedildi.

4 Aralık 2005'te Gemlik Körfezi'nde meydana gelen Mw 5.1 büyüklüğündeki deprem, Marmara'nın güneyiyle birlikte İstanbul'da da hissedildi. (Foto: Takvim foto arşivi)

4 Aralık 2005 - Gemlik Körfezi / Bursa Depremi (Mw 5.1)

4 Aralık 2005 tarihinde Marmara'nın güneyinde, Gemlik Körfezi'nde meydana geldi.

Bursa ve Yalova hattını etkilemekle birlikte, güney Marmara'daki bu hat üzerinden salınan enerji İstanbul'un yüksek katlı yapılarında net bir şekilde hissedildi.

25 Ekim 2006'da Adalar açıklarında meydana gelen Mw 5.0 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da hissedilerek kısa süreli paniğe neden oldu. (Foto: Takvim foto arşivi)

25 Ekim 2006 - Marmara Denizi / Adalar Açıkları Depremi (Mw 5.0)

25 Ekim 2006 tarihinde İstanbul Adalar'a yakın bir konumda gerçekleşti.

İstanbul'un deniz içindeki fay hatlarına ne kadar yakın olduğu spesifik olarak hatırlatan, İstanbulluları kısa süreliğine de olsa sokağa döken kayda değer bir orta büyüklükte depremdi.

28 Ekim 2015'te Marmara Denizi'nde meydana gelen Mw 4.5-4.6 büyüklüğündeki deprem, özellikle İstanbul'un kıyı kesimlerinde hissedildi. (Foto: AA)

28 Ekim 2015 - Marmara Denizi Depremi (Mw 4.5 - 4.6)

28 Ekim 2015 akşam saatlerinde Marmara Denizi açıklarında meydana geldi.

Düşük büyüklüğüne rağmen sığ odaklı olması sebebiyle İstanbul'un özellikle sahil kesimlerinde kısa süreli bir endişe yaratan ve yerel basında geniş yer bulan sarsıntılardan biriydi.

24 Eylül 2019'da Silivri açıklarında meydana gelen Mw 5.8 büyüklüğündeki deprem, İstanbul genelinde güçlü şekilde hissedilerek kentte büyük paniğe yol açtı. (Foto: Takvim foto arşivi)

24 Eylül 2019 - Silivri Açıkları / İstanbul Depremi (Mw 5.8)

24 Eylül 2019 saat 13.59'da, Marmara Denizi içerisinde İstanbul'un Silivri açıklarında meydana geldi.

Son otuz yılda İstanbul'u doğrudan merkezine en yakın noktadan ve en yüksek hissedilir büyüklükte vuran sarsıntılardan biri olan bu depremde bazı binalar hasar gördü, okullar boşaltıldı ve iletişim hatlarında geçici kesintiler yaşandı.

26 Eylül 2019'da Silivri açıklarında meydana gelen Mw 5.7 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da hissedilerek artçı sarsıntılarla birlikte paniği sürdürdü. (Foto: AA)

26 Eylül 2019 - Silivri Açıkları / İstanbul Depremi (Mw 5.7)

26 Eylül 2019 saat 11.00 sularında, yine Silivri açıklarında ana depremin artçısı devamı niteliğinde kaydedildi.

Önceki günkü sarsıntının ardından bölgedeki stresi artırarak İstanbulluları günlerce evlerine girmeye korkutur hale getiren, artçı sarsıntı serisinin en güçlü halkalarından biriydi.

23 Nisan 2025'te Silivri açıklarında meydana gelen Mw 6.1-6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul genelinde şiddetli şekilde hissedilerek büyük paniğe neden oldu. (Foto: AA)

23 Nisan 2025 - Silivri Açıkları / İstanbul Depremi (Mw 6.1 - 6.2)

23 Nisan 2025 saat 12.49'da, Marmara Denizi Silivri açıklarında gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi tarafından 6.1 Mw, AFAD ve USGS tarafından 6.2 Mw büyüklüğünde ölçülen sarsıntı, son yıllarda megakentte hissedilen en şiddetli depremlerden biri oldu. Tüm kentte büyük paniğe yol açan deprem, çevre illerden de yoğun şekilde hissedildi.

Kaynak

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Arşivi

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Veritabanı

Tarihsel ve Güncel Sismolojik Araştırma Raporları (Marmara Denizi Fay Hatları ve İstanbul Deprem Kronolojisi Literatürü)