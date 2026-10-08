Necla Uygur, sanat yaşamındaki katkıları ve duruşuyla da takdir gördü. Usta sanatçı, 2016 yılında Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri kapsamında Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Özel Ödülü'ne layık görülmüştü.

22. Altın Objektif Ödülleri töreninde ʺYaşam Boyu Onur Ödülüʺne layık görülen Necla Uygur, kendisine eşlik eden oğlu ile birlikte sahnede. (Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin sahneye koyduğu oyunda, anneleri Necla Uygur da 15 yıl aradan sonra sahnelere dönmüştü. (Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi)

TÜRK TİYATROSUNUN SEVİLEN İSMİYDİ

Türk tiyatrosuna uzun yıllar emek veren ve Marko Paşa Müzikali gibi yapımlarda sahne alan Necla Uygur, sanatçı bir ailenin önemli isimlerinden biriydi. Nejat Uygur'un eşi olan sanatçı; Ahmet, Kemal, Behzat, Süheyl ve Süha Uygur'un annesiydi.