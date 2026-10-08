Midas Eylül ayı kampanyasının 2 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. Apple MacBook Air 13" – M5 Çip ve iPad Air 11" 256 GB kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Asil talihlilerin en geç 23 Ekim 2026, yedek talihlilerin ise en geç 7 Kasım 2026 tarihine kadar gerekli başvuru evraklarını tamamlamaları gerekiyor.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:

Ödül Talihli Türü Talihli İl Apple MacBook Air 13" – M5 Çip Asil Talihli MEHMET SAİT KİRAZ ZONGULDAK iPad Air 11" 256 GB Asil Talihli RAŞİT ZAFER ÇELİK MUĞLA iPad Air 11" 256 GB Asil Talihli BURAK ÖNDÜÇ KOCAELİ Apple MacBook Air 13" – M5 Çip Yedek Talihli SERPİL DURAL ANKARA iPad Air 11" 256 GB Yedek Talihli YUNUS EMRE ERZİN KAYSERİ iPad Air 11" 256 GB Yedek Talihli YEŞİM YILMAZ ANTALYA

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Bu kampanya MPİ'nin 24.08.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-95647 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 2.10.2026 tarihinde yapılan çekilişe 10.063 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 23.10.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 7.11.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adres ine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmekte dir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Midas Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarihi 30.11.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.