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Manisa'da acı olay: Ahşap evinin yandığını görünce fenalaştı! Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan ahşap ev yangınını izlerken fenalaşan Metin Balcı, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Manisa'da acı olay: Ahşap evinin yandığını görünce fenalaştı! Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde, iki katlı ahşap evinin yandığını gören ve fenalaşan ev sahibi Metin Balcı (56), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Metin Balcı (56). (Foto: DHA)Metin Balcı (56). (Foto: DHA)

AHŞAP EVİN İKİNCİ KATINDA ALEVLER YÜKSELDİ

Yangın, saat 23.30 sıralarında Seyitali Mahallesi 184 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Metin Balcı ve ailesinin yaşadığı iki katlı ahşap evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Evin ikinci katı kısa sürede alevlere teslim olurken, Balcı ve aile üyeleri hızla sokağa çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Metin Balcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. (Foto: DHA)Metin Balcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. (Foto: DHA)

YANAN EVİNİ İZLERKEN FENALAŞTI

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken yanan evini izleyen Metin Balcı fenalaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Balcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yangın ise ekiplerin müdahalesiyle çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında alt kat da zarar görürken, bölgeye gelen Kula Kaymakamı Talha Altuntaş ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez olay yerinde incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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