Manisa'nın Kula ilçesinde, iki katlı ahşap evinin yandığını gören ve fenalaşan ev sahibi Metin Balcı (56), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Metin Balcı (56). (Foto: DHA) AHŞAP EVİN İKİNCİ KATINDA ALEVLER YÜKSELDİ Yangın, saat 23.30 sıralarında Seyitali Mahallesi 184 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Metin Balcı ve ailesinin yaşadığı iki katlı ahşap evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Evin ikinci katı kısa sürede alevlere teslim olurken, Balcı ve aile üyeleri hızla sokağa çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.