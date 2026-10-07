Dolandırıldığını anlayan şehit annesi S.V. polise başvurdu. (Foto: DHA)

Gözaltına alınan Berkan Ö. polise, hesabına gönderilen paraları bir kuyumcuda altına çevirdiğini, altınları buluştuğu başka bir şüpheliye teslim ettiğini ve bu kişiyle yeniden görüşeceğini söyledi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, buluşma günü altınları almak için Berkan Ö.'nün yanına gelen Abdulkadir Y.'yi (28) yakaladı.

ŞEHİT ANNESİ, DOLANDIRILDIĞI BANKA HESABINA 435 BİN TL GÖNDERDİ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yakalanan 2 şüpheliyle buluşan 2 kişi daha olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalarda bu kişilerden Mehmet Emin Y. (39) olduğunun belirlenmesi üzerine şüpheli, Bahçelievler Zafer Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Mehmet Emin Y., olay günü yanında bulunan kişinin Bülent K. (34) olduğunu söyledi.