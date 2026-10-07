Cilt gençleştirme vaadi sarsıldı! Kolajen takviyesi gerçekten işe yarıyor mu? Bilim insanları açıkladı
Yıllardır genç ve sağlıklı bir cilt vaadiyle kullanılan kolajen takviyeleriyle ilgili ezber bozacak bir araştırma yayımlandı. Bilim insanları, kolajenin cilt yaşlanmasına karşı etkisini inceleyen araştırmalarda ciddi istatistiksel hatalar, küçük örneklemler ve ticari bağlantılar bulunduğunu belirterek mevcut kanıtların sanıldığı kadar güçlü olmadığını ortaya koydu.
Yaşlanma karşıtı etkileri olduğu iddiasıyla giderek daha fazla tercih edilen kolajen takviyeleriyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yayımlandı. Bilim insanları, kolajenin cilt üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmalarda ciddi metodolojik ve istatistiksel sorunlar bulunduğunu belirledi.
Journal of Cosmetic Dermatology dergisinde yayımlanan değerlendirmede, kolajen takviyelerinin popülerliğinin mevcut bilimsel kanıtların önüne geçtiğine dikkat çekildi.
Trinity College Dublin'den biyoistatistikçi David Robert Grimes ile İngiliz dermatolog Anjali Mahto tarafından hazırlanan çalışmada, özellikle cilt yaşlanmasına odaklanan araştırmalar mercek altına alındı.
İKİ BÜYÜK META-ANALİZDE DİKKAT ÇEKEN HATALAR
Araştırmacılar, 2021 ve 2023 yıllarında yayımlanan iki meta-analizi inceledi. Yapılan değerlendirmede bazı istatistiksel hesaplamalarda karışıklıklar ve hatalar tespit edildi.
Çalışmalardan birinde istatistiksel açıdan anlamlı olmayan bir sonuç, anlamlıymış gibi raporlandı. Veriler yeniden değerlendirildiğinde ise kolajen dozu ile cilt nemi veya elastikiyetindeki artış arasında anlamlı bir bağlantı bulunamadı.
Bu bulgu, kolajen takviyelerinin cilt yaşlanmasını yavaşlattığı yönündeki iddiaların bilimsel dayanağı konusunda önemli soru işaretleri oluşturdu.
ARAŞTIRMALARIN ÇOĞUNDA TİCARİ BAĞLANTI VAR
ScitechDaily'de yer alan habere göre bilim insanlarının dikkat çektiği bir diğer nokta ise araştırmalardaki ticari bağlantılar oldu. İncelenen çalışmaların büyük bölümünün kolajen endüstrisi tarafından desteklendiği veya araştırma yazarlarının kolajen üreticileriyle ticari ilişkilerinin bulunduğu belirtildi.
Araştırmaların önemli bir bölümünün küçük katılımcı gruplarıyla gerçekleştirilmesi de kanıtların gücünü azaltan faktörlerden biri olarak gösterildi. Bunun yanı sıra çalışmalarda kullanılan günlük kolajen miktarlarının, katılımcıların yaş gruplarının ve tedavi sürelerinin birbirinden ciddi şekilde farklı olması, sonuçların karşılaştırılmasını zorlaştırdı.
Bazı araştırmalarda kolajenin tek başına değil, farklı biyoaktif maddelerle birlikte kullanılması da elde edilen sonuçların doğrudan kolajene bağlanmasını güçleştirdi.
KOLAJENİN CİLDE ULAŞTIĞI BİLE KESİN DEĞİL
Hidrolize kolajen, sindirimi kolaylaştırmak amacıyla daha küçük peptitlere ayrılıyor. Ancak bu peptitlerin insan vücudunda gerçekten cilde ulaşıp ulaşmadığı konusunda yeterli klinik kanıt bulunmadığı ifade ediliyor.
Bu nedenle araştırmacılar, kolajen takviyelerinin cilt yaşlanmasına karşı etkili olduğu yönündeki iddiaların mevcut kanıtlarla kesin biçimde desteklenemeyeceğini vurguluyor.
"BİLİMSEL OLARAK SAVUNULABİLİR DEĞİL"
Uzmanlara göre kolajenin gelecekte dermatolojide bir kullanım alanı olabilir. Ancak mevcut veriler ışığında kolajen takviyelerinin onaylanmış bir yaşlanma karşıtı müdahale gibi pazarlanmasının bilimsel açıdan savunulabilir olmadığı belirtiliyor.
Araştırmacılar, bağımsız ve yüksek kaliteli çalışmalar ortaya çıkana kadar klinisyenlerin kolajen takviyelerini rutin olarak önermemesi gerektiğini savunuyor.
Ayrıca İngiliz Dermatologlar Derneği (BAD) ve Avrupa Dermatoloji ve Zührevi Hastalıklar Akademisi (EADV) gibi kuruluşların kolajen takviyeleri konusunda daha net rehberler hazırlaması gerektiği ifade ediliyor.