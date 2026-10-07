Araştırmaların çoğunda küçük örneklemler ve ticari bağlantılar bulunduğu belirtildi. (Foto: Takvim Foto Arşivi) ARAŞTIRMALARIN ÇOĞUNDA TİCARİ BAĞLANTI VAR ScitechDaily'de yer alan habere göre bilim insanlarının dikkat çektiği bir diğer nokta ise araştırmalardaki ticari bağlantılar oldu. İncelenen çalışmaların büyük bölümünün kolajen endüstrisi tarafından desteklendiği veya araştırma yazarlarının kolajen üreticileriyle ticari ilişkilerinin bulunduğu belirtildi. Araştırmaların önemli bir bölümünün küçük katılımcı gruplarıyla gerçekleştirilmesi de kanıtların gücünü azaltan faktörlerden biri olarak gösterildi. Bunun yanı sıra çalışmalarda kullanılan günlük kolajen miktarlarının, katılımcıların yaş gruplarının ve tedavi sürelerinin birbirinden ciddi şekilde farklı olması, sonuçların karşılaştırılmasını zorlaştırdı. Bazı araştırmalarda kolajenin tek başına değil, farklı biyoaktif maddelerle birlikte kullanılması da elde edilen sonuçların doğrudan kolajene bağlanmasını güçleştirdi.

Uzmanlar, kolajenin yaşlanma karşıtı etkisinin henüz güçlü bilimsel kanıtlarla desteklenmediğini vurguladı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)



KOLAJENİN CİLDE ULAŞTIĞI BİLE KESİN DEĞİL



Hidrolize kolajen, sindirimi kolaylaştırmak amacıyla daha küçük peptitlere ayrılıyor. Ancak bu peptitlerin insan vücudunda gerçekten cilde ulaşıp ulaşmadığı konusunda yeterli klinik kanıt bulunmadığı ifade ediliyor.



Bu nedenle araştırmacılar, kolajen takviyelerinin cilt yaşlanmasına karşı etkili olduğu yönündeki iddiaların mevcut kanıtlarla kesin biçimde desteklenemeyeceğini vurguluyor.



"BİLİMSEL OLARAK SAVUNULABİLİR DEĞİL"



Uzmanlara göre kolajenin gelecekte dermatolojide bir kullanım alanı olabilir. Ancak mevcut veriler ışığında kolajen takviyelerinin onaylanmış bir yaşlanma karşıtı müdahale gibi pazarlanmasının bilimsel açıdan savunulabilir olmadığı belirtiliyor.



Araştırmacılar, bağımsız ve yüksek kaliteli çalışmalar ortaya çıkana kadar klinisyenlerin kolajen takviyelerini rutin olarak önermemesi gerektiğini savunuyor.



Ayrıca İngiliz Dermatologlar Derneği (BAD) ve Avrupa Dermatoloji ve Zührevi Hastalıklar Akademisi (EADV) gibi kuruluşların kolajen takviyeleri konusunda daha net rehberler hazırlaması gerektiği ifade ediliyor.