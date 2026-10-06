Üsküdar'da yolcu vapuru Derin Mermerci'nin yalısına çarptı! Kaza sonrası dava kararı
Üsküdar’da seyir halindeki bir yolcu vapuru, iş insanı Derin Mermerci’ye ait yalıya ve önündeki tekneye çarptı. Yalı ve teknede hasar meydana gelirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Mermerci, olayın ardından çocuklarının evde korkunç bir travma yaşadığını belirterek dava açacağını söyledi.
Derin Mermerci'nin Boğaz kenarındaki tarihi Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na yolcu vapuru çarptı. O anları Derin Mermerci sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaza, 23.30 sıralarında Kandilli Sahili'nde bulunan 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'nda meydana geldi. Boğaz Turu yaptığı öğrenilen yolcu vapuru henüz bilinmeyen sebeple yalıya doğru sürüklenerek önce yalı önünde bulunan yata ardından yalıya çarptı.
19'uncu yüzyıldan kalma tarihi yalı, uzun yıllardır Mermerci ailesiyle anılıyor. Daha önce basına yansıyan bilgilere göre Ender Mermerci'nin yaşadığı yalının tapusu Derin Mermerci'nin üzerine bulunuyor.
Kazanın ardından yalıda yaşayanlar, panikle dışarı çıktı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza sonrası yaşananları Derin Mermerci sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde Derin Mermerci dava açacağını, rıhtımının yok olduğunu ve çocuklarının travma yaşadığını söyledi.
Öte yandan Derin Mermerci'nin "Yalı hayatı herkesin sandığı kadar iyi değil. Babamın bana bıraktığı yalıda sürekli bir sorun çıkıyor. Tek avantajı, direkt tekne ile karşıya geçebilmem." sözleri yeniden gündem oldu.