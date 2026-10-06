Üsküdar'da yolcu vapuru yalıya çarptı. (Foto: DHA)

Kaza sonrası yaşananları Derin Mermerci sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde Derin Mermerci dava açacağını, rıhtımının yok olduğunu ve çocuklarının travma yaşadığını söyledi.

Öte yandan Derin Mermerci'nin "Yalı hayatı herkesin sandığı kadar iyi değil. Babamın bana bıraktığı yalıda sürekli bir sorun çıkıyor. Tek avantajı, direkt tekne ile karşıya geçebilmem." sözleri yeniden gündem oldu.