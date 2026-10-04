Yeryüzünü saniyeler içinde sarsan bazı depremler, yalnızca meydana geldikleri bölgeleri değil, kıtaları aşan etkileriyle dünya tarihini değiştirdi. Milyonlarca insanın hayatını etkileyen bu dev sarsıntılar, kimi zaman ardından gelen tsunamilerle felaketi daha da büyüttü.

Dünya tarihinin en büyük depremleri, geride büyük yıkımlar bıraktı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)



Kaydedilen en büyük deprem ise 1960 yılında Şili'de meydana gelen 9,5 büyüklüğündeki Valdivia Depremi oldu. Peki dünyayı yerinden oynatan diğer büyük depremler hangileriydi? İşte ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre tarihe geçen en büyük sarsıntılar...

Kaydedilen en büyük deprem 9,5 büyüklüğündeki Valdivia Depremi oldu. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

20. SANRIKU, JAPONYA – 8,4

2 Mart 1933 tarihinde Japonya'nın doğu kıyısı açıklarında meydana geldi. USGS'nin 1900 sonrası en büyük depremler listesinde 20. sırada yer alıyor.

Şili'de 1960 yılında meydana gelen deprem, tarihe geçti. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

19. AREQUIPA, PERU – 8,4

23 Haziran 2001 tarihinde Peru'nun güney kıyıları açıklarında meydana geldi.

1964 Alaska Depremi 9,2 büyüklüğündeydi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

18. GÜNEY SUMATRA, ENDONEZYA – 8,4

12 Eylül 2007 tarihinde meydana gelen deprem, Sumatra'nın güneyini sarstı.

17. KAMÇATKA, RUSYA – 8,4

3 Şubat 1923 tarihinde Kamçatka Yarımadası'nın doğu kıyısı açıklarında gerçekleşti.

2004 Sumatra Depremi 9,1 büyüklüğünde gerçekleşti. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

16. KURIL ADALARI – 8,5

13 Ekim 1963 tarihinde Rusya'nın Kuril Adaları bölgesinde meydana geldi.

15. ŞİLİ-ARJANTİN SINIRI – 8,5

11 Kasım 1922 tarihinde Atacama bölgesinde meydana gelen deprem 8,5 büyüklüğündeydi.

2011'de Japonya'yı vuran Tōhoku Depremi de 9,1 büyüklüğündeydi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

14. BANDA DENİZİ – 8,5

1 Şubat 1938 tarihinde Endonezya yakınlarındaki Banda Denizi'nde meydana geldi.

13. UNIMAK ADASI, ALASKA – 8,6

1 Nisan 1946 tarihinde Alaska'nın güneyinde meydana geldi.

1952 Kamçatka Depremi 9,0 büyüklüğünde kaydedildi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

12. ALEUT ADALARI, ALASKA – 8,6

9 Mart 1957 tarihinde Andreanof Adaları çevresinde gerçekleşti.

11. NIAS, ENDONEZYA – 8,6

28 Mart 2005 tarihinde Kuzey Sumatra açıklarında meydana geldi.

Büyük depremlerin önemli bölümü Pasifik Ateş Çemberi çevresinde meydana geldi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

10. SUMATRA AÇIKLARI – 8,6

11 Nisan 2012 tarihinde Sumatra'nın batısında 8,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

9. ASSAM-TİBET – 8,6

15 Ağustos 1950 tarihinde Tibet-Hindistan sınır bölgesinde meydana gelen deprem, büyük heyelanları ve zemin deformasyonlarını tetikledi. USGS'ye göre yaklaşık 780 kişi hayatını kaybetti.

8. RAT ADALARI, ALASKA – 8,7

4 Şubat 1965 tarihinde Aleut Adaları'ndaki Rat Adaları bölgesinde meydana geldi. USGS'ye göre deprem yaklaşık 35 feet yüksekliğinde tsunami oluşturdu.

Bazı depremler büyük tsunamileri de beraberinde getirdi. (Foto: AA)

7. EKVADOR-KOLOMBİYA – 8,8

31 Ocak 1906 tarihinde Ekvador kıyıları açıklarında meydana geldi. Deprem büyük bir tsunami oluşturdu; USGS, tsunaminin San Francisco'ya kadar ulaştığını ve yaklaşık 1.500 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

6. ŞİLİ – 8,8

27 Şubat 2010 tarihinde Şili'nin Biobío bölgesi açıklarında meydana geldi. Deprem 523 kişinin ölümüne ve 370 binden fazla evin yıkılmasına veya hasar görmesine yol açtı.

6. KAMÇATKA, RUSYA – 8,8

Burada dosyaya 2025 Kamçatka Depremini de eklemek gerekiyor. USGS'nin Aralık 2025'te güncellediği listede bu deprem 8,8 büyüklüğüyle 6. sırayı paylaşıyor. Depremden önce çok sayıda artçı/öncü sarsıntı yaşandı; USGS, 7,4 büyüklüğündeki bir öncü depremden de söz ediyor.

2004 Sumatra Depremi, Hint Okyanusu'nda yıkıcı bir tsunamiye yol açtı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

5. KAMÇATKA, RUSYA – 9,0

4 Kasım 1952 tarihinde meydana gelen deprem, dünyanın ilk kaydedilmiş 9,0 büyüklüğündeki depremi olarak öne çıkıyor. Büyük bir tsunami oluşturdu ve Hawaii'de de hasara neden oldu.

4. TOHOKU, JAPONYA – 9,1

11 Mart 2011 tarihinde Japonya'nın Honshu Adası'nın doğu kıyısı açıklarında meydana geldi. Ardından gelen tsunami büyük bir yıkıma neden oldu; 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

3. SUMATRA-ANDAMAN, ENDONEZYA – 9,1

26 Aralık 2004 tarihinde meydana gelen dev deprem, Hint Okyanusu'nda yıkıcı tsunamileri tetikledi. USGS'nin güncel özetinde 280 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

2011 Japonya depremi de tsunami nedeniyle büyük bir felakete dönüştü. (Foto: AA)

2. BÜYÜK ALASKA DEPREMİ – 9,2

28 Mart 1964 tarihinde Alaska'nın Prince William Sound bölgesinde meydana geldi.

Yaklaşık 4,5 dakika süren deprem, ABD'de kaydedilen en büyük deprem olarak biliniyor. Ardından tsunami meydana geldi ve toplamda 130 kişi hayatını kaybetti.

2025'te Kamçatka'da 8,8 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi. (Foto: AA)

VALDIVIA DEPREMİ, ŞİLİ – 9,5

Ve zirvede 22 Mayıs 1960 Şili depremi bulunuyor.

9,5 büyüklüğündeki Valdivia Depremi, aletsel olarak kaydedilmiş dünyanın en büyük depremi. USGS'ye göre deprem yaklaşık 1.655 kişinin ölümüne, yaklaşık 2 milyon kişinin evsiz kalmasına yol açtı ve Pasifik boyunca tsunami oluşturdu.

1. Dünyada kaydedilen en büyük deprem hangisi? 22 Mayıs 1960'ta Şili'de meydana gelen 9,5 büyüklüğündeki Valdivia Depremi, aletsel olarak kaydedilen en büyük depremdir. 2. 1960 Şili Depremi kaç büyüklüğündeydi? Valdivia Depremi 9,5 büyüklüğünde gerçekleşti. 3. Dünyanın en büyük depremleri hangi bölgelerde meydana geldi? En büyük depremlerin önemli bölümü Pasifik Ateş Çemberi çevresinde meydana geldi. 4. 2004 Sumatra Depremi kaç büyüklüğündeydi? Sumatra Depremi 9,1 büyüklüğünde gerçekleşti ve büyük bir tsunamiye yol açtı. 5. 2011 Japonya Depremi kaç büyüklüğündeydi? Tōhoku Depremi 9,1 büyüklüğünde meydana geldi ve ardından yıkıcı bir tsunami yaşandı. 6. 2025'teki Kamçatka Depremi kaç büyüklüğündeydi? Kamçatka'da 2025'te meydana gelen deprem 8,8 büyüklüğündeydi ve tarihin en büyük depremleri arasına girdi.