Bir hükümdarın saçı, bir kadının topuzu, bir askerin tıraşı, bir gencin sakalı… İnsanlık tarihi boyunca saçın biçimi yalnızca modayı değil, toplumun

insandan ne beklediğini de gösterdi. Bugün saçımızı kestiriyor, boyuyor, şekillendiriyor, uzatıyor, sakalımızı tasarlıyor; hatta kaybettiğimiz saçı geri satın alıyoruz. Peki aynada gördüğümüz gerçekten "biz" miyiz?

İnsanın kendisiyle ilgili verdiği ilk kararlardan biri belki de saçıdır. Nasıl uzatacağına, kestireceğine, ördüreceğine, boyatacağına ya da sakal bırakacağına karar verir. Ama bu karar hiçbir zaman yalnızca kişisel olmadı.

Çünkü saç, beden üzerinde başkalarının da okuyabildiği bir işaret. İnsanlar bizi tanımadan önce görünüşümüzü görüyor; saçımız ve sakalımız da bu görüntünün en güçlü parçalarından biri. Tarih boyunca uzun saç güçle, kısa saç disiplinle, sakal olgunlukla, belirli saç biçimleri ise dini veya kültürel kimlikle ilişkilendirilebildi. Aynı görüntü başka bir dönemde bambaşka bir anlam taşıdı.