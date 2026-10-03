Kadir Aydın. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Kuyumcu sahibi Kadir Aydın, "Olay dün 15.15 sıralarında meydana geldi. Ben o an dükkanda yoktum. Çalışan personelimiz Emir böyle bir olay ile karşılaştı. Tabi biz her zaman diyoruz önceliğiniz can güvenliği. Arkadaşımız orada olaya çok soğukkanlılıkla yanaşıyor. Bizi böyle konular için tedbir amaçlı koyduğumuz demo altınları veriyor. Şahıs da gerçek altınları aldım zannederek oradan uzaklaşıyor. Verdiğimiz altınlar eğer gerçek olsaydı 5 milyon bandında bir zararımız olacaktı. Ama demo verdiğimiz için bir zararımız olmaz. Polislerle irtibata geçtik. Daha sonra bütün esnaflar kenetlenerek kolluk kuvvetimize yardımcı olduk. Asayiş şubeye özellikle teşekkür ediyoruz. Olaydan 1-2 saat geçmeden şahsı hemen yakaladılar. Allah onlardan razı olsun. Rabbim devletimize zeval vermesin" dedi.

"SÜS OLAN BİLEZİKLERİ VERDİM"