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Bayrampaşa'da kuyumcuda soygun girişimi: Çalışan sayesinde 5 milyonluk zarar önlendi

İstanbul Bayrampaşa’da kuyumcuya silahlı benzeri cisimle giren kapüşonlu şüpheli, çalışanın soğukkanlılığı sayesinde tuzağa düştü. Çalışan, gerçek altınlar yerine vitründeki imitasyon bilezikleri poşete doldurarak şüpheliye verdi. Polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

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Bayrampaşa'da kuyumcuda soygun girişimi: Çalışan sayesinde 5 milyonluk zarar önlendi

İstanbul Bayrampaşa'da kuyumcuya giren kapüşonlu şüpheli, elindeki silah benzeri cisimle çalışanları tehdit ederek tezgahtaki altınları istedi. Çalışanın soğukkanlılığı sayesinde şüpheli, gerçek altınlar yerine imitasyon bileziklerle olay yerinden kaçtı.

Siyah kapüşonlu bir kişi kuyumcuya girerek elindeki silah benzeri nesneyle çalışanları tehdit etti. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Siyah kapüşonlu bir kişi kuyumcuya girerek elindeki silah benzeri nesneyle çalışanları tehdit etti. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

ÇALIŞANLARI TEHDİT EDEREK ALTINLARI POŞETE DOLDURMALARINI İSTEDİ

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre olay, 2 Ekim günü saat 15.25 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana geldi. Siyah kapüşonlu bir kişi iş yerine girerek elindeki silah benzeri nesneyle çalışanları tehdit etti ve tezgahtaki altınların poşete doldurulmasını istedi.

Çalışanın soğukkanlılığı sayesinde şüpheli, gerçek altınlar yerine imitasyon bilezikleri aldı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Çalışanın soğukkanlılığı sayesinde şüpheli, gerçek altınlar yerine imitasyon bilezikleri aldı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Çalışan, şüpheliyi oyalayarak poşete 20 adet imitasyon altın bilezik koydu. Hazırlanan poşeti şüpheliye veren çalışan, soygun girişimini fark ettirmeden savuşturdu. Şüpheli ise poşeti alarak yaya şekilde olay yerinden kaçtı.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ KISA SÜREDE YAKALADI

İhbar üzerine çalışma başlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda şüphelinin N.T. olduğunu belirledi. Ekiplerin çalışması sonucu N.T. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu N.T. kısa sürede yakalandı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Polis ekiplerinin çalışması sonucu N.T. kısa sürede yakalandı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

"GERÇEK ALTINLARI ALSAYDI 5 MİLYON LİRA ZARARIMIZ OLACAKTI"

Kadir Aydın. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Kadir Aydın. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Kuyumcu sahibi Kadir Aydın, "Olay dün 15.15 sıralarında meydana geldi. Ben o an dükkanda yoktum. Çalışan personelimiz Emir böyle bir olay ile karşılaştı. Tabi biz her zaman diyoruz önceliğiniz can güvenliği. Arkadaşımız orada olaya çok soğukkanlılıkla yanaşıyor. Bizi böyle konular için tedbir amaçlı koyduğumuz demo altınları veriyor. Şahıs da gerçek altınları aldım zannederek oradan uzaklaşıyor. Verdiğimiz altınlar eğer gerçek olsaydı 5 milyon bandında bir zararımız olacaktı. Ama demo verdiğimiz için bir zararımız olmaz. Polislerle irtibata geçtik. Daha sonra bütün esnaflar kenetlenerek kolluk kuvvetimize yardımcı olduk. Asayiş şubeye özellikle teşekkür ediyoruz. Olaydan 1-2 saat geçmeden şahsı hemen yakaladılar. Allah onlardan razı olsun. Rabbim devletimize zeval vermesin" dedi.

"SÜS OLAN BİLEZİKLERİ VERDİM"

Emir Gülcemal. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Emir Gülcemal. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Soyguncuyu adeta tuzağa düşüren tezgahtar Emir Gülcemal ise, "Olay 3'ü çeyrek geçe meydana geldi. Kapüşonlu biri içeri geldi. Bana doğru bir silah doğrulttu. Altınları vermemi istedi. Tabi bende soğukkanlı kalmaya çalıştım. Panik yapmamaya çalıştım. Tabi her şeyden önce can güvenliği önemli. Vitrinimizde tuttuğumuz süs bilezikleri vardı bende onları verdim. O da onları altın zannetti ve alıp çıktı" diye konuştu.

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