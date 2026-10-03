İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 3 Ekim 2026 Cumartesi günü farklı mahalle ve sokaklarda elektrik kesintileri yaşanıyor. Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) resmi kayıtlarında yer alan bilgilere göre; hem şebeke iyileştirme çalışmaları hem de anlık meydana gelen şebeke arızaları nedeniyle birçok noktada elektrik verilemiyor. Kesintiden etkilenen vatandaşlar arama motorlarında "Üsküdar'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor.

ÜSKÜDAR 3 EKİM ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ VE BİTİŞ SAATLERİ

AYEDAŞ tarafından paylaşılan güncel arıza ve çalışma kayıtlarına göre Üsküdar'da kesinti yaşanan bölgeler ve tahmini saatler şu şekildedir: Planlı iyileştirme çalışması Kesinti Saati: 16.00 - 17.30

Neden: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Yerler: Diriliş Mahallesi, Alemdağ Caddesi çevresi Tahmini bitiş saati: 18.47 Neden: Şebeke arızası

Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mahallesi (Doğanay Sokak, Beyaz Gelincik Sokak, Barajyolu Sokak) Tahmini bitiş saati: 19.45 Neden: Şebeke arızası

Etkilenen Yerler: Küçük Çamlıca Mahallesi (Çiçek Sokak) Bitiş saati henüz belirtilmeyen (anlık arıza) bölgeler Cumhuriyet Mahallesi: Dadaş Sokak

Bahçelievler Mahallesi: Bağatur Sokak, Mızrak Sokak, Kargı Sokak

Küçüksu Mahallesi: Ekşioğlu Sokak, Mustafa Düzgünman Sokak, Hekimbaşı Çiftlik Sokak, Asma Sokak, Aksoylu Sokak, Akyıldırım Sokak, Metin Sokak, Dereçi Sokak, Dereboyu Sokak, Kiraz Sokak