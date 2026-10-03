Üsküdar elektrik kesintisi: 3 Ekim elektrikler ne zaman gelecek?
3 Ekim 2026 Üsküdar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? AYEDAŞ elektrik kesintisi listesi, Cumhuriyet, Küçüksu ve Küçük Çamlıca saat kaçta gelecek?
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 3 Ekim 2026 Cumartesi günü farklı mahalle ve sokaklarda elektrik kesintileri yaşanıyor. Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) resmi kayıtlarında yer alan bilgilere göre; hem şebeke iyileştirme çalışmaları hem de anlık meydana gelen şebeke arızaları nedeniyle birçok noktada elektrik verilemiyor. Kesintiden etkilenen vatandaşlar arama motorlarında "Üsküdar'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor.
ÜSKÜDAR 3 EKİM ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ VE BİTİŞ SAATLERİ
AYEDAŞ tarafından paylaşılan güncel arıza ve çalışma kayıtlarına göre Üsküdar'da kesinti yaşanan bölgeler ve tahmini saatler şu şekildedir:
Planlı iyileştirme çalışması
- Kesinti Saati: 16.00 - 17.30
- Neden: Şebeke iyileştirme çalışmaları
- Etkilenen Yerler: Diriliş Mahallesi, Alemdağ Caddesi çevresi
Tahmini bitiş saati: 18.47
- Neden: Şebeke arızası
- Etkilenen Yerler: Cumhuriyet Mahallesi (Doğanay Sokak, Beyaz Gelincik Sokak, Barajyolu Sokak)
Tahmini bitiş saati: 19.45
- Neden: Şebeke arızası
- Etkilenen Yerler: Küçük Çamlıca Mahallesi (Çiçek Sokak)
Bitiş saati henüz belirtilmeyen (anlık arıza) bölgeler
- Cumhuriyet Mahallesi: Dadaş Sokak
- Bahçelievler Mahallesi: Bağatur Sokak, Mızrak Sokak, Kargı Sokak
- Küçüksu Mahallesi: Ekşioğlu Sokak, Mustafa Düzgünman Sokak, Hekimbaşı Çiftlik Sokak, Asma Sokak, Aksoylu Sokak, Akyıldırım Sokak, Metin Sokak, Dereçi Sokak, Dereboyu Sokak, Kiraz Sokak
ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
AYEDAŞ arıza onarım ekiplerinin bölgedeki müdahaleleri aralıksız devam ediyor. Tahmini bitiş saati 18.47 ve 19.45 olarak açıklanan bölgelerde çalışmaların planlanan süre içerisinde tamamlanması öngörülürken, bitiş saati belirtilmeyen anlık şebeke arızalarında ekiplerin sahada onarım çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.